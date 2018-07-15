美国叫停对北韩供应精炼油 中俄坚持放宽制裁立场

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中国和俄罗斯对美国提出的全面禁止向北韩追加供应精炼油展现出不配合的姿态。中俄两国自美北首脑会谈结束后始终主张放宽对北韩制裁。





此前，美国向联合国安理会对北韩制裁委员会提出了禁止向北韩追加供应精炼油的要求，原因是北韩通过船舶转运方式非法获得了精炼油。截至今年5月，北韩已通过20艘船舶，共89次非法引进精炼油，这违反了2017年12月安理会通过的第2397号对北韩制裁决议。该决议规定北韩每年最多可进口50万桶精炼油。美国表示，即使只装满上述船舶的1/3，其运输量也已经超过50万桶的最高限量。如果每艘船的载货量都达到90%，总运输量接近限定数量的3倍即136万7628桶。美国指出，北韩今年至少已经获取了75万9793桶精炼油，因此今年应终止继续向北韩供应精炼油。





对此，中国常驻联合国代表处表示，美国应提供更多具有事实根据的材料，以便联合国成员国进行探讨和做出决断。俄罗斯常驻联合国代表处也正在确认相关事宜，并要求提供补充信息。分析认为，中俄两国要求美国提供更多证据实际上是拒绝美国的要求。因为两国在美北首脑会谈后始终强调应放宽对北韩的制裁。今年6月，中俄两国曾共同推进一份安理会新闻声明，该声明的内容包含放宽对北韩制裁的必要性。6月29日，中国外交部发言人陆慷曾在例行记者会上表示，制裁北韩不是目的，应积极开展外交对话，解决韩半岛无核化问题。6月13日，俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾也曾表示，考虑撤销或缓解对北韩的制裁才是解决问题之道。中俄两国推进的放宽对北韩制裁的声明在美国的反对下落空，预计双方将持续展开拉锯，但国际社会对北韩制裁的罗网预计也将越来越趋于宽松。