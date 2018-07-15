北韩煤炭非法转运入韩 韩美称将对此采取行动

ⓒ KBS News





7月19日，韩国外交部称有可能对非法将北韩原产煤运入韩国境内的相关人员予以处罚。





当天，韩国外交部发言人鲁圭德在例行记者会上发表了上述立场。他表示，目前相关机构正在进行调查，必要时将对相关人员进行处罚。他还表示，在韩国政府确信北韩实现完全无核化前，将始终对北韩实施制裁。他还说，根据联合国安理会的决议，韩国已经扣押了三艘货船。而之所以未扣押此次的两艘嫌疑货船是因为已经掌握了非常有力的物证。





据悉，近日联合国安理会对北韩制裁委员会专家小组公开的报告书提到两艘货船有运输北韩煤炭的嫌疑。报告指出，北韩产煤炭经俄罗斯霍尔姆斯克港转移到巴拿马籍货船“Sky Angel号”和塞拉利昂籍货船“Reach Glory号”上，而后分别于2017年10月2日和11日被运抵韩国仁川港和浦项港。这两艘船运输的北韩产煤炭超过9000吨。另据美国之音（VOA）报道，这两艘船最近仍在进出韩国港口。报道称，今年7月4日曾在釜山港捕捉到“Reach Glory号”货船的自动识别装置信号。报道还指出，该货船在最近9个月内至少16次停靠韩国口岸，但没有遭到韩国政府的制止。目前该船正在日本领海航行。报道还称，这两艘船实际上由中国企业运营。

对此，美国国务院发言人办公室7月19日表示，将果断对违反联合国决议支援北韩的行为采取行动。