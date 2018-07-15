朴槿惠因收受情报机构活动费等被判刑8年

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20日，因涉嫌收受国家情报院提供的特殊活动经费，并介入大国家党（现自由韩国党）党内公荐过程被起诉的韩国前总统朴槿惠一审判决有期徒刑8年。

至此，包括亲信干政案等在内的有关朴槿惠的一审判决全部结束。在针对朴槿惠的19项指控中，法院共判处其有期徒刑32年和规模达180亿韩元的罚金，以及支付追缴款33亿韩元。





首尔中央地方法院刑事协议32部当天就前总统朴槿惠涉嫌收受国家情报院特殊活动经费判处6年有期徒刑，并支付追缴款33亿韩元。对于其涉嫌介入大国家党党内公荐过程判处2年有期徒刑。但法院判朴槿惠收受国家情报院特殊活动经费的受贿嫌疑无罪，仅判国库损失嫌疑有罪。

法院判定朴槿惠在2016年4·13国会选举前介入当时的执政党的大国家党党内公荐过程的嫌疑有罪。法院认为，当时青瓦台政务首席室为了让亲朴槿惠派人士当选所进行的舆论调查等均为朴槿惠授意。即便朴槿惠没有参与具体的执行，也是在她明示或暗示下进行操作。

这是自2016年10月因“亲信干政”曝光，导致国政陷入政治漩涡后，时隔1年零9个月围绕朴槿惠所有嫌疑的一审判决流程全部告一段落。针对朴槿惠的指控共21项，除三星第三方贿赂等部分指控外，其余19项均被认定为有罪。朴槿惠在亲信干政案中已被一审判处24年有期徒刑，罚款180亿韩元。此次再判处8年有期徒刑，支付追缴款33亿韩元。

对于法院有关朴槿惠收受国家情报院特殊活动费的一审宣判，检方表示不认可法院判决朴槿惠本人从前国家情报院院长处收受资金不属贿赂行为，将提起上诉。至此，以上案件及针对朴槿惠其他嫌疑将在二审宣判。二审中最先宣判的是将于8月24日上午举行的亲信干政案。

朴槿惠去年10月宣布抵制审理。继今年4月缺席亲信干政案一审判决后，本次国家情报院特殊活动经费一审宣判再度缺席。因此有分析认为，朴槿惠缺席二审判决的可能性较大。有观点认为，朴槿惠将对该判决保持沉默，并不会提起上诉。鉴于朴槿惠可能仍缺席二审宣判，法院届时可能会进行缺席宣判。