韩国进入“烧烤模式” 高温天气仍将持续

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在结束短暂雨季后，韩国迎来连日高温天气，导致出现中暑症状的患者增加、家畜死亡。据预测，这种高温天气仍将持续，造成的经济损失将进一步扩大。韩国政府已召开紧急对策会议，采取措施减少因高温天气造成的人身和财产损失。





本次高温天气始于7月中旬。往年的这个时候，韩国一般处于雨季，而这次却迎来多日高温天气。据气象厅发布的数据，以19日为基准，全国最高气温在31摄氏度至37摄氏度之间。许多地区已连续9天甚至是10天连续发布高温预警。一般而言，若某地最高气温在33摄氏度以上且持续超过两天，气象厅会发布高温预警，而气温高于35摄氏度则发布高温警报。许多韩国人也因“热带夜”现象彻夜难眠。热带夜现象指下午6时至翌日上午9时之间最低温度超过25摄氏度的酷热现象。





在如此炎热的天气下，人们纷纷打开空调消暑降温，致韩国用电量激增。警方也调整了警员的外勤时间，老人就业项目也随之暂停。此外，百货店和家电卖场的空调销量激增，人们也会选择在冷气十足的餐厅就餐。





高温天气在改变韩国人日常生活的同时，也造成了不同程度的损失。据消防厅发布的数据，本月11日至16日，共接到177起与高温中暑相关的119报警，是去年同期的3倍。本月12日至15日，共有285人中暑，其中2人死亡，此后的16日和17日也发生因高温导致中暑死亡的事件。死者虽主要为高龄人群，但也包括个别年轻人。16日，一名在世宗市更换人行道花砖的30多岁工人突现中暑症状，在紧急送医后不治身亡。同时，高温天气也导致部分家畜和渔场鱼苗死亡，给农户造成经济损失。





据预测，雨季前锋北上造成北太平洋高气压控制韩半岛上空，再加上青藏反气旋的影响，未来气温仍将进一步升高，这种高温天气将持续较长一段时间。对此，韩国行政安全部联合青瓦台危机管理中心、教育部、保健福祉部、农林畜产食品部和国土交通部等相关单位于19日上午举行了紧急对策会议，商议应急方案。保健福祉部决定，积极推进派遣护工拜访孤寡老人，或拨打电话确认是否安全等保护弱势群体安全。教育部决定在气象厅发布高温警报时，采取调整中小学上下学时间等措施。农林畜产食品部决定向农户发放预防高温灾害传单。国土交通部则将时刻监控高铁轨道温度，在轨道温度上升时，将限制列车的行驶速度，以此保障相关设施安全。行政安全部表示，为避免高温天气带来更大经济损失，政府和自治团体将动员所有人力和资源积极予以应对，也希望民众学习高温时的行动要领。