韩国经济下行 政府下调今明两年经济增长预期

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韩国政府将今年和明年的经济增长预期分别下调0.1个百分点，至2.9%和2.8%。至此，政府在一定程度上承认韩国经济进入下行趋势。考虑到经济下滑将给经济增长和就业带来持续的负面影响，政府将尽全力采取有效对策。





由韩国经济副总理金东兖主持召开的经济长官会议于18日举行，会议公布了“2018下半年韩国经济条件及政策方向”。政府除下调经济增长预期外，还下调了多项主要经济指标预期。名义GDP增幅预期由4.8%下调至4%，消费增长预期也由去年年末的2.8%下调至2.7%，设备投资涨幅预期由去年年末的3.3%下调至1.5%，建筑投资由0.8%下调至0.1%。同时，韩国月均就业人口增幅预期也由32万人下调14万人，至18万人。另外，虽将出口增幅预期由4%上调至5.3%，但依然大幅低于2017年15.8%的增幅。受国际油价上涨影响，韩国进口增幅预期由6%上调至11.2%。





专家指出，政府下调经济指标在意料之中。韩国各大经济指标疲软，尤其是就业指标更到了较为严重的地步，业界指出韩国经济进入下行状态。尽管如此，政府直到最近仍表示韩国连续8个月呈现景气复苏趋势，此观点引发各界争议。政府最终下调了包括经济增长率预期在内的各主要经济指标，从而给该争议画上句号，这也证明了韩国的实际经济状况并不乐观。其中，最为惨淡的非就业莫属。政府去年年末发布的《2018经济政策方向》预测，今年月均新增就业人口将达32万。但今年2月，新增就业人口仅为10.4万，随后的4个月也均在10万人左右徘徊。同时，今年上半年韩国对外出口增幅虽同比增长6.6%，但若排除半导体，其他项目出口趋势仍不容乐观。另外，今年1月至5月，韩国设备投资虽增长了4.8%，但若排除半导体，反而减少1.4%。此外，韩国大众消费在第一季度增加了3.5%，但由于偏重于海外消费和进口产品，因此对内需没有任何帮助。





政府认为，若不努力改变局势，经济增长和就业将长期陷入低迷，需全力采取措施以达到实际效果，但国内外条件并不乐观。对内，其间一直为韩国经济增长作出贡献的建筑和设备投资持续疲软、主要产业陷入低迷、可生产人口减少等因素恐令本就低迷的就业雪上加霜。对外，美中贸易纠纷、油价上涨以及美联储加息等也成为影响韩国经济增长的危险因素。考虑到韩国经济形势可能更加严峻，韩国经济副总理金东兖将明年财政支出规模增幅由原计划的5.5%左右增至7.5%左右。