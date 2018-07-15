金秉准出任自由韩国党非常对策委员会委员长

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韩国最大在野党自由韩国党因地方选举惨败、支持率持续下滑等影响陷入空前危机。曾在卢武铉政府时期担任总统秘书室政策室长的国民大学名誉教授金秉准肩负起了重振自由韩国党的重任。





自由韩国党17日在国会议员会馆召开全国委员会会议，以鼓掌形式表决通过了国民大学名誉教授金秉准担任该党革新非常对策委员会委员长的任命案。金秉准委员长表示，要让政治打破派系和阵营观念，向着实现未来、将价值论点和政策论点作为政治中心的方向大步前进。





自由韩国党在今年“6·13地方选举”中惨败，党首洪准杓引咎辞职。至此，该党指导部出现空白，有关方面开始商讨非常对策委员会委员长的人选。在此过程中，自由韩国党虽因对候选人的考察、派系间分歧等出现严重内讧，但依然在全国委员会上用鼓掌的方式通过任命案，让该党度过了最大难关。





金秉准委员长曾是前总统卢武铉的核心幕僚，两人的渊源可追溯至上世纪90年代。卢武铉曾在担任上世纪90年代成立的地方自治事务研究所所长时与金秉准共事。卢武铉政府成立后，金秉准曾先后担任青瓦台政策室长和政策特别助理，主导制定房地产和新行政首都等主要国政课题。金秉准虽于2006年出任韩国副总理兼教育人力资源部长官，但因自由韩国党前身大国家党对其论文涉嫌造假等进行猛烈攻击，导致他就任仅13天便辞职。2012年韩国总统大选期间，金秉准未支持候选人文在寅，转而支持金斗官，从那时起，金秉准与“亲卢派”关系渐行渐远。此后，他还通过对新世界党（现自由韩国党前身）议员进行讲座，成为国民之党非常对策委员会委员长候补等，活跃在泛保守阵营。2017年前总统朴槿惠遭到弹劾期间，他被提名为国务总理候选人，但最终因在野党阻挠未能如愿就任。





虽然自由韩国党对金秉准当选较为满意，但党内派系内讧却并未停息。自由韩国党内的亲朴槿惠派系和亲李明博派系之间的矛盾由来已久。同时，在前总统朴槿惠被弹劾期间部分党员退党又回归的现象频现，也让党内“回归派”与“留守派”之间的对立愈发明显。在讨论非常对策委员会委员长人选时，各派别再度产生矛盾，因此非常对策委员会最终也可能被各派系瓜分。此外，针对委员长权限和活动范围的“全权负责”和“间接管理”两大主张也成为各派别产生矛盾的要素。





分析认为，一旦非常对策委员会成立，首先要解决的课题是人事清算和重新定义党内核心价值。但也有声音对非常对策委员会草率进行人员清算可能助长派系矛盾表示忧虑。对此，金秉准认为“志不同道不合不相为谋”，若党内部分人士与党内体系无法产生共鸣，只能分道扬镳。