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"陪孩子玩"与"和孩子玩"之间只有一字之差,却差之千里。虽然都是"和孩子在一起",但是"陪"或多或少地体现出以家长为主体的意愿;而"和"表现出两个平等的主体之间的互动。作为家长,应该把孩子看做一个单独的个体平等看待。

和孩子玩,是一种真正的融入与投入。和孩子一起制定游戏规则或者玩的内容,然后放下自己的姿态,就能成为孩子的真正玩伴。投入地和孩子一起,摸爬滚打、爬高上低、全力以赴,只要是双方同意的游戏规则,就执行到底,坚持到底。至于玩在一起的结果,无需精心地去设计,更不要带有太强的目的性,听从本心,开心就好。和孩子玩,需要保持一种自由的状态。诚然,大人与孩子的智力并不在一条水平线上。但不可否认的是,遇到很多事情,大人并不能达到孩子那种全身心投入的状态。

如果仅仅是"陪孩子玩",那么家长可能仅处在关心孩子是否太热或太冷,是否需要喝水,是否安全这样的问题上,而忽略孩子内心的感受。"和孩子玩",则需要家长也全身心投入进去,以一种自由的状态进入到孩子的世界里,体会到孩子内心真正的需求。

和孩子玩,是对家长情商的考验。现在很多家长面对孩子的时候,会失去自己作为成人的判断力、领悟力。因为他们太希望能够给孩子带来不一样的未来，而且他们战战兢兢、如履薄冰地担心孩子会输在起跑线上。所以就导致他们和孩子在一起的时候,不自觉地带了太多的目的性:玩积木是为了训练孩子的空间能力、阅读是为了让孩子有很好的语言表达能力……这些"玩"是设计出来的,目的是希望能对孩子某些方面有所启迪，然而太过功利性却往往让游戏、玩耍失去了自己本身的意义,欲速则不达。很多时候，家长都过于望子成龙，老是想着边玩边学东西，实际往往事与愿违，不但没有学到东西，还影响了小孩的积极性。所以适当地抛弃这些功利心理，只求让小孩子放松心情会有最好的结果。而寓教于乐往往需要家长都花心思，提前策划好。

另外，在和孩子玩的过程中，应多了解孩子的喜好，多问问小孩喜欢玩什么，有什么愿望。这样能增进沟通，也能培养小孩独立思考和形成自我主见。很多时候，家长总是拿一堆玩具给小孩打发时间，小孩的个人爱好或特长没有得到很好的培养。另外，应引导小孩玩的内容和玩的时间。小孩子一般对新鲜事物都会有很大的兴趣，并且没有足够的认知和自控能力，这个时候就需要家长进行适当的引导。首先是尝试和他们讲解为什么不能玩某某，如果不行的话，再通过其它方式分散他们的注意力，最不推荐的方法是强令禁止，当然必要的时候是非强令禁止不可的，先要保证孩子的安全和确保他们为人的基本道德。

还有，应让小孩说出自己的感受和做总结。开不开心，学没学到东西，小孩子自己是最有发言权的，让他们自己来表达，既可以增进感情，也培养了小孩自身表达能力和总结归纳能力。

还有一点您可以试试，就是帮助孩子记录成长的经历。可以通过写日记、列清单等方法，记录下亲子一起完成的各项小任务和孩子们的感触，对他们来说会是一份宝贵的财富。





（文中窍门来自宋希瑄听友）