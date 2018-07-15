韩国身份证与护照办理程序

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韩国公民的身份证称为“居民登录证”，这是证明身份的法定证件，也是每个人最重要的身份证明文件。





在韩国，到了17周岁才能申领身份证，之前以学生证等证件证明身份。在17周岁生日到来之际，居住地所在的街道办事处寄给居民关于申领身份证的通知书。身份证只限本人前往街道办事处提交身份证办理申请，填表后，在申请表上贴6个月以内拍的彩色相片，登记手指指纹即可，手续费是免费的。身份证上印有姓名（韩文名与汉字名）、身份证号码、地址、发行日期、拇指指纹等信息。如果搬家、相片毁损、身份证遗失等需要修改信息或补发时，如今可以很方便地在网上提交补发申请，但是领取必须到附近的街道办事处办理。





护照是公民出入本国国境到国外旅行或居留时，由本国发行的一种证明公民国籍与身份的合法证件。韩国护照大致分为普通护照、公务护照、外交护照与旅行证。旅行证是代替护照的临时通行证件。前三种护照的封面颜色都不同，分别是深绿色、红色与蓝色。





在韩国申领护照非常方便。以普通护照为例，有效期分为10年与5年期两种，护照页数分为48页与24页。已满18周岁以上，签发10年期护照。未满18周岁，签发5年期护照。手续费从15000韩元至53000韩元不等。





公民可以在全国各地的市政府、郡厅、区公所或在海外领事馆提交护照申请。申请普通护照时所需的材料有：护照申请表、身份证、6个月以内拍的上半身彩色相片。另外，18-37岁的男性则根据服役与否必须提交兵役证明文件。如果未满18周岁，父母或代理人可以代办护照申请。正在服役的人申领护照时，除了普通人的办理材料以外，还得提交国外旅行许可书。一般来讲，从申请到领取，约花4天的时间。