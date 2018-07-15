MAMAMOO“以热制热”新专辑《RED MOOM》火热发行

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MAMAMOO 16日发行第7张迷你专辑《RED MOON》回归。新专辑以火热的红色为主题，为大众在炎炎夏日带来“以热制热”的消暑音乐。

《RED MOON》是MAMAMOO“四季四色”音乐企划的第2张专辑。继第1张《YELLOW FLOWER》之后以黄色为主题后，此次的主打色为红色，主打成员则为文星，也因文星的“文”韩语发音与“MOON”相同，因此专辑取名“RED MOON”。

自2014年出道后，MAMAMOO今年迎来了最繁忙的一年。“四季四色”也将持续不断为歌迷送上独具MAMAMOO魅力的新歌。此次新专辑主打成员文星感言称：“感到了责任。一到夏天，大家自然会想到清凉的音乐，但MAMAMOO要用独有的以热制热法取而代之。”

新专辑包括主打歌《Egotistic》在内，共收录了6首歌曲。其中还包括不久前提前发行的歌曲《梅雨》，以及文星solo专辑的主打歌《Selfish》。

主打歌《Egotistic》是一首浓郁的拉丁风格歌曲。歌词的内容讲述的是对凡是只考虑自己、十分自私的恋人的严厉警告，展现出MAMAMOO强硬的一面。

歌曲的MV也十分“火热”，画面中展现出的热带场景、着火场面等，诠释出属于MAMAMOO的性感。