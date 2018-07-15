Crush全新EP《wonderlost》发行 用音乐共度“有情夏日”

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Crush 13日发行全新EP《wonderlost》回归，专辑中Crush通过音乐讲述与朋友共同度过的充满活力的夏天故事。

《wonderlost》是2016年10月发行的专辑《wonderlust》的后续作品。《wonderlust》是以“秋夜”为主题，是一张讲述Crush个人故事的“自传体专辑”。新专辑则是带来了更多夏日的火热或清凉，展现的主题为“Crush的夏夜”。

新专辑中共收录了5首歌曲，每首歌都是Crush与自己的嘻哈好友共同合作完成的，包括与ZICO合作的主打歌《Cereal》，与Sik-K合作的《Chill》，与PENOMECO、PUNCHNELLO合作的《Endorphin》，与Hoody合作的《Close Your Eyes》，以及与CIFIKA、Balming Tiger合作的《RYO》。

Crush和ZICO共同作词、谱曲，完成了主打歌《Cereal》的制作。歌曲描述的是和心爱的人共同迎接特别的早晨，将这份幸福比喻为麦片早餐，是一首十分甜蜜的情歌。歌曲展现出Crush细腻的演唱，以及ZICO律动感十足的说唱功底，十分具有可听性。