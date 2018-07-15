Apink获Billboard盛赞“转型成功”

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美国Billboard在官方网站刊文报道Apink新专辑，盛赞其全新风格。

当地时间13日，Billboard在官方网站发表题为“Apink创世界专辑榜最好排名，首次进入Social 50榜”的文章，对Apink进行了报道。

文章称：“Apink在面临出道7年的关键时期，大胆选择突破自我。第7张迷你专辑《ONE & SIX》在世界专辑榜中排名第11位，创下了Apink在该榜单中的最好纪录。Apink 2016年曾以《Pink Revolution》排名第12位，去年以《Pink Up》专辑排名第14位，包括此次Apink共进入3次杀入该榜单。”

Billboard方面对Apink的大胆转型给予盛赞。Billboard认为，Apink此次新专辑从音乐和形象方面都实现了新的突破，主打歌《1点都没有》虽然还有Apink以往活力、单纯的影子，但已于上一张专辑主打歌《Five》所传递出的浪漫、轻快风格完全不同。

此外，报道还提及Apink首次进入Social 50榜单、排名第39的情况。

Apink转型之作《ONE & SIX》目前持续大热，主打歌《1点都没有》成功夺得包括《音乐银行》、《人气歌谣》等多个打歌节目的冠军。另外，Apink也于日前通过中国社交网络平台微博进行直播，与歌迷互动，成为微博实时搜索热词。

Apink将于8月从香港开始，在亚洲多个城市举行巡回演唱会。