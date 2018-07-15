B1A4难破“7年魔咒” Baro、振永离巢

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6月30日，B1A4的经纪公司WM娱乐通过官网宣布振永和Baro的专属合约结束且未选择续约，其余3人灿多、信宇和孔灿则选择继续留在老东家。

上述消息公开后，振永曾第一时间在个人官方Instagram中发表出长文表达离队心境，备受歌迷关注。本月17日，Baro也在B1A4官方粉丝Café上传了自己的亲笔信，道出离别心情。

Baro写道：“曾经承诺只送给大家幸福，不知道过去的这些时光，我们的BANA（B1A4歌迷名称）是否觉得幸福呢？如今回想过去，我没能好好守住承诺，感觉非常遗憾和抱歉。”

Baro还在信中表示：“和BANA一起的日子，我觉得很幸福，也成为了我珍贵的回忆。真的非常感谢大家。还有要谢谢我们的成员们，他们陪我一起讨论、商量，最后我做出的决定，他们也很理解我，特别是继续守护B1A4的3名成员，要特别感谢你们。”

信的最后Baro写道：“今后无论何时何地，我都会把与BANA和成员们共同打造的珍贵回忆珍藏于心，并继续努力。也请大家期待我再次回到B1A4、再次成为B1A4 Baro的那一天。我会一直挂念着每一位BANA。”

据悉，Baro已与新经纪公司HODU&U娱乐签约，计划今后以本名车善玗集中进行影视剧表演。