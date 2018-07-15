iKON 8月回归+演唱会 打造火热iKON之夏





iKON已经确定将于8月2日发行全新迷你专辑《NEW KIDS:CONTINUE》，并于随后18日开始举行巡演。

iKON年初发行的正规专辑《RETURN》主打歌《曾经爱过》成为上半年最热门歌曲之一，因此，即将发行的新专辑备受歌迷期待。新专辑距离上次回归时隔7个月，也是iKON 2017年5月发行的专辑《NEW KIDS:BEGIN》以及《RETURN》的延续，也是“三部曲”的完结篇。YG方面介绍称：“新专辑也包含着延续热情与努力的意义。”

新专辑发行之后，iKON也将展开全新一轮的世界巡演。首场演唱会将于8月18日在首尔举行。本月17日，演唱会第2轮门票销售已经开启。

新一轮演唱会的主题定为“无尽的道路”，示意iKON未来的驰骋之路。iKON曾于3月和6月举行了“Private Stage”歌迷会，而即将举行的演唱会中，不仅会保留歌迷会中的经典，也会进行更多元化的创新，将为歌迷呈现iKON最完美的状态。

首尔演唱会结束后，iKON还将前往台北、吉隆坡、曼谷、新加坡、马尼拉、雅加达、香港等8个城市热力开唱。此轮巡演也是iKON成员时隔9个月再次与海外歌迷相会。