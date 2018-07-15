三星电子宣布将接受白血病问题调整委员会的建议

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三星电子和半导体部门白血病受害者之间的纠纷时隔10多年终于有望得到解决。三星电子方面决定无条件接受调整委员会的建议。代表受害者的市民团体“Banollim”也决定接受调整委员会的建议。





三星电子21日表示，将接受负责解决在半导体单位出现白血病等疾病相关问题的调整委员会近期公开提出的建议。调整委员会的公开建议是根据三星和受害者方面的意见，由调整委员会最终作仲裁。而此前的方式是调整委员会听取双方主张后，先向双方提出仲裁案，然后由双方最终决定是否接受调整委员会的仲裁案。





相关争议起因于2007年3月在三星电子器兴工厂工作的女员工黄有美（音）因急性白血病死亡等三星电子半导体员工集体患白血病事件。而代表受害者的市民团体“Banollim”是旨在查明事件真相以及确保劳动基本权的对策委员会。在黄有美死亡后，“Banollim”表示，在三星电子半导体部门和电子及电器部门共有160例癌症病例申报，其中约有60人已经死亡。“Banollim”要求三星对此道歉，并采取应对措施。而三星方面则对此反驳称，三星半导体员工暴露在致癌物质下的机会少于国际标准，而且也未发现暴露在致癌物质下和患白血病之间存在因果关系。但法院和劳动福祉工团等机构则相继认定，此事件属于产业现场灾害。