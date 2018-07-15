韩政府将“极端高温天气”视为自然灾害 拟大幅加强应对工作

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韩国政府将“极端高温天气”也视为自然灾害，并决定在国家层次上大幅加强应对工作。





鉴于近期高温酷热天气在全国范围内造成的损害加深，韩国行政安全部时隔一年改变原有立场，决定将“极端高温天气”划入自然灾害范围。根据目前的《灾难安全法》，极端高温天气并未被包括在自然灾害范围之内。但近期每逢夏天，酷热天气屡屡袭击韩国，致使人身安全和财产受损，因此主张应将极端高温天气包括在自然灾害范围内的声音不断高涨。尤其是相较往年，今年酷热天气更早袭击韩国，造成了更大范围的损失。7月12日至15日，全国共出现285例温热病例，其中2人死亡。据韩国气象厅预测，高温酷暑天气将持续至7月底，受害案例恐将进一步增加。





朝野议员已多次向国会提交将“极端高温天气”包括在自然灾害范围内的法案。国会行政安全委员会首席委员去年表示，需对此进行立法工作。但当时行政安全部表示，政府已对极端高温天气进行相当于灾难水平的管理，同时采取所需措施。“极端高温天气”和“极端严寒天气”可提前预测，且受害情况也因人而异，从现实角度讲，很难查明受害原因，因而对将极端高温天气纳入自然灾害持反对意见，因此有关此案的审议工作暂被搁置。如果相关法案得以最终修改，将“极端高温天气”划入自然灾害范围内，政府的应对措施也将发生根本性变化。