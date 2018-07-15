韩国VR行业“领导者”——韩国“VoleR Creative”公司

ⓒ VOLER CREATIVE

上周，我们带领大家来到了“RoboUniverse Conference & Expo”机器人领域高峰论坛。本周，我们将继续造访本届论坛涌现出的优秀企业，共同走进韩国“VoleR Creative”公司，他们是韩国虚拟现实VR行业的领导者。我们将与公司首席执行官徐东日（音译：서동일）先生一道，共同聊一聊他们公司。





在展会上，徐东日先生讲述了VR内容产业将如何发展。他通过在韩国网络游戏开发商Ndoors工作进入本地游戏行业，该公司凭借其“Goonzu Online”和“Atlantica”等标志性游戏在韩国游戏行业历史上留下了重要的印记。徐东日先生在行业中积累了丰富的游戏业务知识。他还是“Oculus”的联合创始人，该公司制造了名为“Oculus Rift”的VR耳机。事实上，他是8个联合创始人中唯一的韩国人。社交媒体Facebook在2014年以20亿美元的价格收购了“Oculus”，当时徐东日先生作为Facebook子公司韩国分公司的负责人获得了5年70亿韩元的薪水。他任职了一段时间之后，辞去了这个工作并成立了自己的公司。





徐东日先生于2015年9月成立韩国“VoleR Creative”公司，寻求更多的发展机会，而不仅仅是走原来的老路。当这位VR专家接受新挑战时，NHN公司、Netmarble公司和Neople公司等韩国游戏公司和游戏开发商加入了他的行列。





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两款游戏“Battle Summoners”和“Korean Ghost Stories VR”展示了韩国“VoleR Creative”公司的挑战精神。与大多数射击游戏的虚拟现实游戏不同，“Battle Summoners”是一种卡片游戏，用户从卡片中召唤怪物并进行战斗，每张卡片都是可交易的，因为它有自己的价值。用户可以选择具有其独特技能的特定角色，用户的策略和卡片可以决定游戏的结果。韩国“VoleR Creative”公司尝试使用这种非常规游戏为用户提供更加完美的体验。“Korean Ghost Stories VR”基于KBS的恐怖系列电视剧进行创作也展示了公司的创新精神。在上世纪70年代和80年代的老电视剧中融入了先进的VR技术，将其重新塑造成一个房间逃脱游戏。简而言之，韩国“VoleR Creative”公司了解用户对VR游戏的需求。





韩国“VoleR Creative”公司在线下VR市场的出色表现令人鼓舞，人们对VR的光明前景充满信心，公司计划将更多精力放在内容开发上。预计到2020年VR市场将达到1500亿美元，而问题的关键在于缺乏能够引领市场的内容。为了解决这个问题，韩国“VeleR Creative”一直在迎接新的挑战，发展成为全球VR内容开发的中心。





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