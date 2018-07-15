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韩国三家电信公司将于明年3月首次同时推出5G移动通信服务。7月17日，三家移动运营商和科学技术信息通信部协商了关于移动通信业务服务联合商业化的有关事宜，韩国将成为世界上第一个将5G服务投入商业运营的国家，在全球5G发展中处于领先地位。今天，我们邀请到了韩国延世大学产业工学的朴熙准（音译：박희준）教授，与他共同聊一聊韩国新的5G时代。





5G移动电信服务的关键是连接，连接4G时代各种产品和服务。5G网络可以实时快速访问和传输大量数据，也就是说，“超低延迟”和“超连接”构成了5G移动服务的核心。5G移动服务数据传输速度将比现有4G LTE技术快20倍。5G移动网络的商业化将使我们能够使用自动驾驶车辆。在当前4G网络中，如果我们向时速150公里的汽车发送停止信号，车可能在行驶1米后停车。但在5G网络中，汽车将在行驶8厘米后停止。换句话说，我们不可能在4G系统中体验自动驾驶汽车。





世界经济论坛将第四次工业革命定义为物理、数字和生物世界的融合。这意味着信息和通信技术与包括人工智能或增强现实技术在内的新技术相结合，它将传播到所有行业。在第四次工业革命的进程中，物联网让世界相互连接，所有服务都通过网络连接，形成连接事物或服务的手段。这意味着超高速5G网络无论距离多远，都可以实现海量数据的实时传输而没有延迟。这就是5G技术被认为是促进第四次工业革命核心基础设施的原因。





我们将迎来自动驾驶汽车时代。汽车不再是一种简单的交通工具，而将作为一个移动生活空间，因为司机不必亲自驾驶。制造业将充分利用智能工厂从“超低延迟”中受益。基于5G移动服务的可穿戴设备或工作机器人将被部署到工业场景中以提高工作效率。预计医疗保健行业也将发生重大变化，“超连接”将允许实时传输和分析个人健康信息，医疗服务将超越空间和时间的界限，有助于改善人们的健康状况并延长预期寿命。





在5G时代，能源优化和机器人自动化将削减成本并增加农业部门的销售，而监控摄像机提供的高清图像将减少安全盲点。5G服务将使媒体行业能够毫无错误地传输大尺寸超高清AR和VR内容。由于AR和VR服务采用5G技术，智能物流中心将应运而生，网上购物将克服其局限性。亚马逊是全球最大的在线零售商，目前已经在其物流中心引入了机器人，将运营成本降低了20％，同时将空间占用率提高了50％以上。据估计，到2030年，5G服务产生的社会和经济价值将至少达到47万亿韩元。全球5G网络正在快速发展，全球运营商都在抢占这个巨大市场的份额。





为了实现明年3月将5G网络商业化，韩国三家移动运营商SK 、KT和LG Uplus在6月份提出了5G服务商业化的时间表。与此同时，美国也将在今年下半年推出商用5G服务。但它们不是移动服务，而是固线服务。美国主要通信公司AT＆T公司正在准备使用移动热点实现5G网络商业化。中国正在向5G电信服务投入巨资，旨在于2022年北京冬奥会期间应用相关服务。日本计划在2020年举办夏季奥运会时推出相关服务。





自去年以来，韩国政府已承诺在2019年3月推出全球首个商用5G服务。继今年年初在平昌冬奥会上成功进行5G试验服务后，上个月向本地移动运营商销售了5G网络服务。尽管国家采取了积极行动，但也有一些人表达了担忧。





韩国国内电信公司已经大力推动了5G服务，他们将着手建立必要的基础设施。作为一个IT强国，韩国在过去20年中建立了具有世界级水平的电信基础设施。但现在，有人担心国家可能在全球5G竞争中失去优势。这是因为全球5G设备市场由外国公司主导，包括中国的华为、芬兰的诺基亚和瑞典的爱立信。韩国移动运营商将在未来5到6年内投入近20万亿韩元建设一个与5G相关的系统。尽管韩国可能是世界上第一个实现5G移动服务商业化的国家，但它应该对外国5G设备供应商进行相关投资。





韩国电信公司计划在下个月选择设备供应商，但选择设备供应商并不容易。三星电子是韩国最大的通信设备供应商，2017年占国内电信设备市场的40％，但其全球市场份额仅为3％。韩国将建立一个5G通信网络，但很可能依赖外国公司提供的相关设备。华为、英特尔和高通公司已开发出符合5G标准的特定芯片，中国手机制造商计划推出配备这些芯片的5G智能手机，但韩国仍处于开发过程中。随着5G时代的来临，韩国必须为第四次工业革命和5G网络建立强大的基础设施，推动韩国再一次实现经济起飞。