ⓒ KBS News





“明年最低时薪”

前不久，2019年度韩国最低时薪被确定为比今年上涨10.9%，达到8350韩元，约合人民币50元。就此，韩国自最低时薪概念出现的30年以来，首次进入了最低时薪8000韩元时代。虽然韩国劳动界曾提出8680韩元的方案，但最终价格锁定在了公益委员会提出的8350韩元。然而，个体商户们表示不服从这次的提薪，已经宣布将把这次提薪反映在物价上涨上。值得一提的是，劳动界也对这次最低时薪的确定表示抗议，劳动界的著名团体“韩国民主劳动组合总联盟”表示，这次最低时薪的确定是文在寅政府废弃了“以所得推动经济”的竞选约定。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“虽然按照约定将最低时薪提升到一万韩元是很重要的事，但也需要考虑到现实情况。”还有网友说：“企业界和劳动界的立场本来不就是相反的吗？要按原来的计划去行事啊。”也有网友说：“既然已经说了要用所得推动经济发展，就要积极地推进。”





“国会特殊活动费”

自本月5日韩国市民团体“参与连带”公开国会“特殊活动费”明细以后，韩国民众对国会乱花特殊活动费的行为大失所望，超过95%的接受民意调查的民众表示要改善特殊活动费支出制度，或者干脆废止特殊活动费这一预算项。韩国各党派也作出了反应，正义党表示将退还约3000万韩元的特殊活动费预算，并提交了废止特殊活动费的法案；正未来党也表示将会废止特殊活动费。作为韩国执政党的共同民主党表示，“政府去年已经就青瓦台的特别活动费制度进行了调整，第20届后半期国会组成之后，还会积极地讨论如何改善运营方案。”韩国第一在野党自由韩国党则表示，国家应该设立国会特殊活动费制度改善委员会，将韩国各机构的特殊活动费使用情况及制度改善方案公布给民众。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“只有国会议员放下自己的特权，才可能重新获得国民的信任。”还有网友说：“不知道那些人用着纳税人的钱，怎么会如此堂堂正正？”也有网友说：“一个法案都搞不明白的国会，出了这种事才懂得‘团结’起来。”





“第二代遮阳篷”

韩国十字路口处处设置的遮阳篷曾是去年最火的行政政绩之一，今年夏天它们又展现出了新的模样。新遮阳篷的直径和高度可达3~5米左右，下面可以容下20人。遮阳篷本是首尔市铜雀区最先试行的，后来其它区域也纷纷效仿。去年，仅首尔市就有23个区级行政区域在主要街道口安装了遮阳篷，数量多达808个。原来的遮阳篷可以说只是一些简单的布篷，而今年新装的遮阳篷则形式多样，有些更像是“太阳伞”，它们的基础都深达一米，比原来的更稳固。首尔市江北区还出现了一种可以喷出“水雾”的遮阳篷，可以有效地降低周边的温度。首尔市还将这些遮阳篷指定为道路附属设施，并制订了管理规定。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“比起原来的布篷，新的遮阳篷确实是又美观又安全。”还有网友说：“虽然点子很好，但是不知道那个喷水雾的要花多少预算。”也有网友说：“其实在路边也停留不了多长时间，需要在这种地方花费国家的财政吗？”