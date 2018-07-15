韩国电力需求首次超过9000万千瓦 预备率降至8.4%

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由于连日出现高温天气，韩国最大电力需求创下历史新高，电力预备率降至一位数。由此，围绕政府推行“脱核电”政策的争议再次出现。





产业通商资源部表示，以23日下午5时为准，韩国最大电力需求达9070万千瓦，超过了今年2月6日8824万千瓦的历史最高值。最大电力需求指的是在一天当中用电最多的1小时时间内的平均电力需求量。当天预备电力为760万千瓦，电力预备率为8.4%。这是今年来，电力预备率首次下降至一位数。





根据规定，当预备电力跌至500万千瓦以下时，需发布电力供需危机警报。当天预备电力为760万千瓦，尚不到发布危机警报的阶段，但和产业部原有预期大有出入。此前，产业部预计本周最大电力需求仅为8830万千瓦，电力预备率在11%以上，可稳定提供电力，但电力预备率却降至一位数。由此，产业部是否会启动DR引人注目。DR是指如果企业在电力需求达到极点时减少电力使用量，政府将为其提供补偿的制度。





因电力供需处于危急局面，政府推行的“脱核电”政策再次引发争论。截至24日，目前在国内24组核电站中仅启动了17组。韩国水力原子力公司表示，将把部分核电站的维修计划推迟至电力需求高峰期以后，或提前开始运作正在进行维修的2组核电站。据统计，目前国内核电站发电量约占整体发电量的30%。