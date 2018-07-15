北韩提议重启满月台共同发掘项目

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北韩向韩方提议重启满月台共同发掘项目。韩国曾于今年3月向北韩提议进行学术交流，这是北韩对韩方提议首次作出具体回应。





据KBS消息，北韩民族和解合作协议会有关人士本月15日在中国北京与南北韩历史学者协议会韩方人士进行会晤时提出了重启满月台共同发掘项目的建议。





满月台是高丽太祖时期的王宫旧址。919年太祖定都松岳山南侧山麓之后建造了王宫，1361年因红巾贼入侵而被烧毁。满月台是高丽王朝的主要王宫之一，发掘满月台对研究10至14世纪高丽历史至关重要。2005年南北韩举行了旨在促进开城历史遗迹申遗工作的学术会议，商定对满月台进行共同发掘调查，同年12月南北韩在部长级会议中达成“开城历史遗迹申遗及保存管理事业协议”，2006年6月签署了发掘调查协议，从2007年开始，南北韩共7次展开满月台共同发掘项目，2016年因北韩核试验而告一中断。





满月台首个共同发掘项目于2007年5月15日至7月13日进行，当时对33000平米的遗址进行了试发掘。同年9月，发掘工作正式开始，在3000平米的土地上共发掘出5座建筑物遗址和2000多件文物。此后，韩方学者于2008年、2010年、2011年和2014年前往开城进行共同发掘调查。在最后一次2015年6月1日至11月30日的发掘调查中，共出土了19座建筑物遗址和3500多件文物。迄今为止，在满月台西部地区33000平米遗址中，南北韩共发掘了19000平米的土地，共发现了39座建筑物遗址、2处楼台、2处大型阶梯和16500多件文物，具有深远意义。