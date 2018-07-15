作家崔仁浩的小说《别人的房间》

ⓒ Getty Images Bank





#采访：文学评论家全绍英

小说象征性地描述了当时的社会情况，在上世纪70年代，人不受重视，因政治独裁，人们失去了自由。因经济发展太快，形成了金钱万能主义，人们失去了尊严和生存价值，连人也成了物品，小说尖锐地写出了当时的情况。当时的人成了物品，就好像生活在别人的房间里。





_____





“是谁？”

他小心地叫了起来，

似乎看到墙壁那边有人在看他，

他猛然躺在沙发上，开始瞪着眼睛盯着周围的家具看。





他用茶匙搅动杯里的果汁，

突然茶匙的手把变得特别长，

和普通的茶匙不同。

茶匙消除了他意识中的固定观念，

他似乎看到了茶匙就像朝向水面飞跃的鳞光闪闪的鱼一样往上跳。

他睁大了眼睛，决定仔细观察屋内所有的物品。

结果，在他意识中，所有的物品一齐摇晃摆动着为他助兴。





“누구요?”

그는 조심스럽게 소리를 지른다.

벽사이의 눈을 의식한다.

그는 사납게 소파에 누워, 시선에 닿는 가구들을 노려보기 시작한다.

그는 스푼을 집요하게 젓는다.

갑자기 그는 그의 손에 쥐어진 손잡이가 긴 스푼이

여느 스푼이 아님을 느낀다.

그러자 스푼이 그의 의식의 녹을 벗기고,

눈에 보이는 상태 밖에서 수면을 향해 비상하는,

비늘 번뜩이는 물고기처럼 튀어오르는 것을 보았다.

그는 온 방안의 물건을 자세히 보리라고 다짐하고는 눈을 부릅뜬다.

그러자 그의 의식이 닿는 물건들마다 일제히 흔들거리면서 흥을 돋우기 시작하는 것이었다.









房间的主人成了物品，家中的物品活了过来，就像家中的主人，令人不可思议。成了物品的房主被丢进仓库杂物堆里，现代人感受到的日常生活和被遗弃的感觉，不正是这样吗？





_____





他感到他的腿有点僵硬。

他本想从屋子里逃出去，尽量不发出声音，

悄悄地出去，所以开始慢慢地挪动身体。

但是，他的腿却动不了。

没多久，他发现自己全身僵硬。

他干脆放弃了，

觉得这真是奇怪的事情，他慢慢地把两腿合拢，站了起来，

就好像复活了。





그는 서서히 다리 부분이 경직되어 오는 것을 느꼈다.

처음에 그는 이 방에서 도망가리라 생각했었기 때문에,

될 수 있는 한 소리를 내지 않고

살금살금 움직이리라 마음먹고 천천히 몸을 움직이려 했을 때였다.

그러나 그는 다리를 움직일 수 었었다.

이미 온몸이 굳어오는 것을 발견하였다.

그래서 그는 숫제 체념해버렸다.

참 이상한 일이라고 생각하면서 그는 조용히 다리를 모으고 직립하였다.

그는 마치 부활하는 것처럼 보였다.









作家崔仁浩（1945年10月首尔出生）

1967年在《朝鲜日报》新春文艺发表短篇小说《见习患者》，正式登上文坛。

1971年在文学与知性发表《别人的房间》。

1972年荣获现代文学奖。