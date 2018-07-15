韩国国会重新形成三党局面

ⓒ KBS News

正义党和民主和平党联合成立的“和平与正义的议员聚会”因鲁会灿议员去世而失去了国会交涉团体地位。国会再次形成共同民主党、自由韩国党、正未来党三党鼎力局面。





国会交涉团体是国会运作的基本单位，交涉团体的定义是由一定议席数量以上议员构成的议员团体，旨在对国会重要事项进行磋商，政党和议员在国会的政治力量依据交涉团体的地位大相径庭。根据规定，拥有20名以上国会议员的政党才可成为国会交涉团体。此外，若多个政党或无党籍议员聚集20人以上，亦可构成交涉团体。政党失去交涉团体地位后，将不得参与各党国会运作等协商，同时不得担任按照交涉团体议席比重选出的各常任委员会委员长和干事等职，相当于失去了参与国会运作的力量。





因正义党鲁会灿议员去世，正义党和民主和平党联合成立的“议员聚会”议席数合计不到国会交涉团体要求的20个议席数量。由此，国会再次形成共同民主党、自由韩国党、正未来党三党鼎力局面。目前来看，和平与正义两党将难以重获交涉团体地位，但两党似乎并不急于恢复该地位。而从长期来看，各党之间也可能会进行合纵连横，进行大规模重组。