韩国试点撤离非军事区哨所兵力和武器

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韩国国防部24日在国会国防委员会进行工作汇报时表示，拟试点推进撤离军事分界线非军事区内韩方警戒哨所（Guard Post，简称GP）的兵力和武器，逐步扩大解除武装范围。





警戒哨所的定义是“执行警戒任务的军人履行任务的哨站”。韩国的警戒哨所指的是非军事区内的哨站。根据《军事停战协定》规定，在非军事区不得携带自动步枪以上的武器，但南北韩双方均在非军事区内设有警戒哨所并配备有机关枪和迫击炮等重型武器。最先派遣兵力进驻非军事区的是北韩方面，北韩最先在非军事区内设立了警戒哨所，随后韩国也设立了哨所。北韩将在哨所执行任务的兵力称为“民警队”，名义上并非军人，而是“民间警察”，韩方也将哨所兵力称为“民政警察”。目前，韩方一个哨所约驻扎一个小队，约有30至40名规模的兵力。一直以来，警戒哨所是南北韩坚固的“水泥堡垒”，北韩除监视塔之外，其余设施全部设于地下，南北韩双方均将警戒哨所视为重武装兵力对峙的前方要塞。





非军事区严禁出入，且当地有韩国战争时期埋设的地雷和未爆炸的弹药密布，是一个完全与外界隔离的地区。其中，部分南北韩警戒哨所距离非常近，甚至高声呼叫就能听到声音。南北韩在距离如此近的地方设有重武装兵力，加大了发生冲突的可能性。实际上，南北韩也曾在非军事区发生过枪战。如果按照韩国国防部的计划，逐渐完全撤离哨所兵力和武器，非军事区将成为名副其实的非军事化地带，这将成为南北韩缓和军事紧张的实质性措施。