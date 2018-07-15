《漫话国乐》 上灵山 / 咚咚叽打令 / 六七月的阴天





洪大容是朝鲜王朝后期著名的哲学家兼科学家。他生前钟爱音乐，还善于弹玄琴。相传，洪大容还研发了从中国传入的弦鸣乐器扬琴的演奏法。以小说《许生传》享有声誉的文人朴趾源与洪大容有着深厚的交情。一个夏夜，朴趾源把在洪大容的家举行的音乐会记录了下来，这篇文章题为《记留春坞乐会》。

“当洪大容拉起弦来，金檍（yi4）以扬琴应和，麯（qu1）翁则脱下纱帽唱起歌来。当夜深人静，云彩从四方云集，白天的炎热暂时消退，音乐声变得更加清澈而美妙，使得在场的人也一片寂静，犹如修炼的人见到掌管五脏的神，犹如入静的僧侣领悟了前生。麯（qu1）翁唱歌颇有趣儿，脱掉全身的衣裳，犹如目中无人。”

当人们深陷音乐的魅力，无论是演奏的人还是听众都会一片寂静。

{音乐1: 《灵山会相》中“上灵山”/ 玄琴-李五奎、笙簧-金桂姬（音）、大笒-金尚俊（音）、长鼓-史载成}





古时候的夏天既没有空调，也没有风扇，酷暑难耐。在厢房里读书或者与朋友谈论政治与学问是书生的人生，但是在酷热的夏天坐在家里静静地读书或与朋友谈论政治并不是件愉快的事情，不仅书读不进去，政治话题也令人烦躁。相反，因酷暑身心都疲惫的夏日，好友聚在一起，围坐在厅堂，唱歌的唱歌，弹琴的弹琴，各展才华，犹如办一场音乐会，就可以乐在其中。朴趾源多么欣赏在场的人都深陷音乐的魅力，忘掉酷热难耐的天气这样的场面，因此在文章里把音乐会比喻为得道的瞬间。





古时候，到了炎热的夏天，书生喜好通过音乐等享受风流来避暑，那么普通老百姓通过什么样的音乐消暑解热呢？古代的老百姓辛勤干活也不容易填饱肚子，生活过得窘迫。而在夏季艳阳高照下，下田干活会很容易生病，所以这时候，选择休息就是老百姓避暑的智慧。南道地区流传着一种娱乐，当妇女们农忙时暂时歇一会儿，把瓷缸装满水，以舀子盖上瓷缸，击打着舀子与瓷缸唱起歌来。妇女们轮流唱一小节，郁闷的心情就会好一些，也能再起劲重新下田干活。

{音乐2: 《咚咚叽打令》/曹功礼等人}





古人的夏季生活还有一个乐趣。在乌云笼罩的阴天，喜欢去小河边捕鱼熬汤或熬粥吃。在首尔与京畿地区流传下来的杂歌中，《六七月的阴天》描写了一个男人独自去河边捕鱼的故事。当男人捕了几条鱼，迫不及待地想把鱼送给家人，可在河边就是找不到跑腿的。这时，别人家的佣人、蓬头的男孩刚好路过，男人就叫住男孩，让他跑腿把鱼送到家里，并嘱咐家里的人用南瓜、胡椒一起炖鱼，做一道微辣、清淡又香甜的鱼菜。可早已懂事的男孩回答道：“我的命也够苦的，当人家的奴才，每天凌晨要喂牛，早上两三次上远山打柴，白天干农活儿，傍晚要搓草绳，深夜还得看几个字。我这个身体呢。一个月吃好几百次才能胜任如此繁重的活儿，所以要想一想要不要给你家里送鱼……”听到这里，可能听友们也发现了男佣的心思，给他几条鱼，他才会心甘情愿跑腿的吧。

{音乐3: 惠茂里杂歌《六七月的阴天》/李希文（音）}