解读2018年服装趋势：环保和旧物再利用

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所谓的绿色消费是指在生活消费中，不仅要满足我们父母一代人的消费需求和安全、健康，还要满足下一代人的消费需求和安全、健康。而绿色消费者则是指那些关心生态环境，具有绿色意识，并且已经或可能将绿色意识转化为绿色消费行为的人群。应倡导消费者在消费时选择未被污染或者有助于公众健康的绿色产品，例如星巴克企业将考虑撤掉塑料吸管，使用纸质吸管或不用吸管。在社会消费过程中注重对垃圾的处置，不造成环境污染。引导消费者转变消费观念，在追求舒适生活的同时，注重环保，节约资源，实现可持续消费。绿色消费不是消费绿色。





而今年服装行业的户外服市场将焦点集中在环保和旧物再利用的设计上。阿迪达斯运动品牌将业务拓宽到了环保领域，与海洋公益机构合作。力求通过特殊的制造工艺将废弃物转化为可发售的新型产品，推出了以海洋回收废物为概念的运动鞋。韩国再利用设计品牌cueclyp将废旧雨伞布料收集起来，制作出小型的钱包、笔筒和化妆包。韩国首饰品牌conteenew也将报废的汽车皮革再利用，重新设计制作为钱包和皮包。不仅如此，服装行业为鼓动消费者积极维持环保意识，开展了许多活动。其中，三星物产服装部门的BEAN POLE品牌以宣扬自身品牌的自行车商标为中心，开展了一个名为BIKE WE LIKE的活动。活动中，将城市中废弃的自行车聚集起来循环再利用，并捐赠给海岛村落。





在共享生活形态下，旧物改造再利用不但体现了环保概念，更确保并提升了产品的商业价值，共同打造个性的生活空间。





<前沿视线>

韩式自助餐厅渐随趋势变动走向多样化

据新闻媒体EDAILY报道，如果韩式自助餐的菜单里只有韩餐的话，将会无疑失去一批年轻消费者。但如果菜单里添加猪排饭、披萨、意大利面等新菜式的话，将会扩大消费者领域，成为男女老少都想前去品尝的餐厅。由此可见，消费者的饮食文化趋势正在改变。应摆脱固定思维模式，抛开对韩式自助餐的固定观念，推出新鲜多样的菜式，以此才能展露更多韩餐特色和美味。





独自旅游新趋势

在青春的岁月里，不可或缺的就是一次说走就走的旅行。迎接夏日假期的来临，相应旅行商品也随之问市。其中，强调活在当下、追求个人幸福的独饭、独酒、独行族等新一代消费群体也被称为及时行乐的“YOLO”族。他们向往一个人的旅游，希望在路上遇见最真实的自己。但是在陌生的环境里独自旅行并不容易，因此市场上推出了一款新型旅行手机软件，名为SNAP TOUR，可用它来策划简单轻松的旅行计划。只需在手机软件上输入想前去的场所、时间段、预计旅行费用等，就能自动配对兴趣和条件都符合的旅行伙伴。





8成韩国父母给家中婴儿看网络视频

据数据显示，70后和80后父母中，有8成父母表示从孩子刚出生起不久便给孩子们看视频。在471名调查对象中，有77.9%的70后和80后父母称，第一次给孩子看视频的时间是孩子出生后的18个月以内，其中利用最多的是YouTube视频。尤其是当父母做家务活时给孩子们看视频的比例最高，达到了47.5%。另外，在长期给孩子们看视频的同时，父母也担心孩子们的视力健康、电子设备中毒、注意力、智力等现实问题。