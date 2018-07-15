北韩拆除西海卫星发射场将给无核化协商带来何种影响

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北韩已开始拆除位于平安北道铁山郡东仓里的西海卫星发射场。在美北无核化协商陷入停滞状态的情况下，北韩着手拆除西海卫星发射场能否使美北无核化协商重回正轨，引起国际社会密切关注。





西海卫星发射场在北韩开发弹道导弹的过程中扮演了非常重要的角色。2017年北韩就在这里开发白头山系列大功率火箭发动机，并将其称之为“3.18革命”。之后，北韩成功试射“火星-12型”中程弹道导弹和“火星-14型”、“火星-15型”远程弹道导弹等利用白头山系列火箭发动机的弹道导弹，该火箭发动机射程可达美国本土，且试射在西海卫星发射场进行。而美国对北韩媒体“3.8 North”最近报道，北韩已开始拆除西海卫星发射场。卫星图像显示，西海卫星发射基地一栋建筑物及附近一个火箭发动机试验场已开始进行拆除工作。在6.12美北首脑会谈中，北韩国务委员会委员长金正恩对美国总统特朗普表示，将拆除位于北韩平安北道东仓里的西海卫星发射场。因此，金委员长遵守承诺，下令拆除研发洲际弹道导弹的西海卫星发射场具有极大的意义。





首先，该举措具有北韩要为无核化协商注入动力的意义。如果北韩继续拖延废弃西海卫星发射场的时间，会使美国和国际社会更加怀疑北韩的无核化意志。第二，7月27日是《停战协定》签署65周年。因此，北韩在此前采取该措施具有敦促美国尽快将韩半岛停战机制转换为和平机制的意图。此外，北韩还将在7月27日前后向美国归还韩战期间阵亡美军的遗骸。在6.12美北首脑会谈中达成协议的事项中，北韩表现出为落实第三、四项已开始采取实质性措施，并以此敦促美国在第一、二项，也就是改善美北关系和签署和平协定等问题上采取相应的措施。





美国总统特朗普在6.12美北首脑会谈后举行的记者会上表示，北韩国务委员会委员长金正恩将废弃西海卫星发射场，但是在之后的一段时间里，北韩没有采取相关行动，且第三次访问北韩的美国国务卿蓬佩奥空手而归，这加剧了美国对北韩的不满情绪。在此情况下，北韩着手拆除西海卫星发射场而给美北无核化协商注入动力，并以此逼迫美国尽快签署和平协定。但是当地时间7月23日，美国政府建议各国企业详查北韩是否参与商品和服务供应网，并强调无视美国和联合国对北韩制裁与北韩进行贸易的国家和企业将被列入黑名单受到制裁，对准与北韩进行非法贸易的239家企业。此外，美国对接纳北韩劳工的42个国家和地区发出警告称，雇主存在受联合国安理会或美国政府制裁的风险。美国政府在北韩开始拆除西海卫星发射场的情况下采取上述措施，意味着美国要在实现完全无核化以前，继续对北韩采取最大限度的制裁与施压。但是当地时间7月24日，美国总统特朗普对北韩拆除西海卫星发射场表示欢迎，美北无核化协商迎来了新局面。





北韩着手拆除西海卫星发射场并向美国归还韩战期间阵亡美军遗骸，北韩和美国的关系将取得突破性进展，且签署《终战宣言》的愿望有可能在9月举行的联合国大会上实现。但是美北双方仍就无核化问题进行拉锯战，难以在短时间内拉近彼此间的差距。因此，韩国政府必须再次出面进行调解。目前，美国和北韩对无核化方式存在较大分歧。美国要求北韩先采取无核化措施，并提出无核化时间表。但是北韩要求美国在改善双边关系、建立和平机制等问题上采取阶段性、同步性的果断措施。在美北双方坚持自身立场的情况下，韩国政府必须再次出面进行调解。韩国政府希望尽快实现无核化，并积极推进《终战宣言》，但有必要就此问题与美国进行紧密合作。

暂时停歇的美北无核化协商因北韩着手拆除西海卫星发射场而迎来了新的局面。在美北无核化协商有望重启的情况下，韩国政府将如何协助美国和北韩寻找调解分歧的契合点，格外引人关注。