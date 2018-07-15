开城工业园区被关闭的情况及其重启可能性

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2018年4月27日上午8点06分！为出席4.27南北韩首脑会谈从青瓦台出发的文在寅总统不到一分钟就下了车。因为很多首尔市民来到总统府门口为他送行。文总统与挥舞着太极旗高声欢呼的市民们握过手后正要转身乘车的时候，发现了写着“韩半岛新经济地图，从开城工业园区正常化开始”的横幅，高举该横幅的是入驻开城工业园区的企业界人士。文总统走到他们面前说，我定会全力以赴。之后，文在寅总统才乘车前往板门店。





2016年2月10日！也就是北韩进行第四次核试验时隔35天、北韩试射远程弹道导弹3天后，韩国政府决定全面停止开城工业园区运转。2003年破土动工，第二年生产出第一批产品以来，开城工业园区作为南北韩经济合作的象征，为南北韩和解、交流与合作起到积极作用。但是韩国政府为应对北韩核导挑衅，全面停止开城工业园区运转而使入驻企业受到莫大的冲击。当时，入驻企业代表的心情可谓十分暗淡。春节长假最后一天，政府有关部门叫他们在某处集合，并表示政府决定全面停止开城工业园区运转，且在三小时后就发表了对国民讲话。当时，政府表示要为遭受损失、遭遇困难的企业提供菜单式援助等解决所有问题，但是至今毫无着落，令人寒心。





开城工业园区入驻企业利用这三个小时，急忙准备撤出园区。当时，滞留在园区内的280多名韩方职员在政府宣布全面停止开城工业园区运转后的第二天，即2016年2月11日返回韩国，但是未能带出产品和设备。同一天，北韩宣布关闭开城工业园区，并将园区划为军事管制区。与此同时，北韩下令驱逐全体韩方人员，冻结入驻企业资产。但是北韩过去也曾关闭过开城工业园区，因此很多入驻企业认为园区会在不久的将来获得重启。2013年2月，北韩进行第三次核试验，南北韩关系急剧恶化，同年4月北韩宣布关闭开城工业园区。为此，开城工业园区入驻企业不得不撤出园区，但是园区在134天后的2013年9月获得重启。因此，人们期待南北韩关系回暖后，开城工业园区将会获得重启。然而，现实却与期待背道而驰。





开城工业园区入驻企业在融资方面遭遇了极大困难。园区关闭后，入驻企业信用等级下滑，过去给予贷款的金融机构要求偿还贷款或提高贷款利息。在此情况下，有些企业将目光转向海外，但是遭遇了重重困难。因开城工业园区关闭，入驻企业的损失额达1.5万亿韩元，并出现破产倒闭的企业。部分企业为谋求生机进军越南等海外市场，但是未能找到像开城工业园区那样工资低、人力资源优秀的生产基地。





开城工业园区关闭后已经过2年5个月的时间，且仍不知园区何时能够获得重启。但是4.27南北韩首脑会谈提高了入驻企业对重启开城工业园区的期待。在4.27南北韩首脑会谈中，韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩就开设“南北共同联络事务所”达成了一致意见。“南北共同联络事务所”作为南北韩当局者常驻一处进行沟通的地方，可随时通过对话解决问题。特别值得一提的是，双方决定将“南北共同联络事务所”设在开城，可说是为重启开城工业园区采取的先期措施。





去年新政府成立的时候，“开城工业园区企业协会”进行了一次调查，一个半月以前还和“中小企业中央会”共同进行了调查。结果显示，90%以上的开城工业园区入驻企业希望回到园区进行生产。最大原因在于他们资产都在那里，并对“为人所不为”感到自豪，有种要为南北韩和解合作与改善双边关系作出贡献的使命感。正因为如此，开城工业园区关闭后，这些企业一直等待园区重启的那一天。





在韩半岛上，南北韩居民唯一能够一起工作的地方就是开城工业园区。因此，我们期待通过《4.27板门店宣言》和美北首脑会谈营造的和平氛围，能为重启开城工业园区、促进南北韩经济合作注入强大的动力。