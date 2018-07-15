朝野商定举行戒严文件问题听证会

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机务司令部戒严文件事件最近引起人们的普遍重视，除国防部特别调查团和检察厅对此展开调查外，国会也决定对此问题举行听证会。





在文在寅总统的特别指示下，目前这起事件正由军方组成的特别调查团进行调查。检察厅也因部分市民团体对相关人员进行起诉而在进行调查。此外，军方和检方还决定组成联合调查机构合作进行调查。





戒严文件指的是去年在弹劾前总统朴槿惠时期，军方拟定的宣布戒严令的有关文件。军队人权中心本月6日公开相关文件后，这起事件浮出水面。戒严文件以“战时戒严及联合调查履行方案”为题，由机务司令部于去年3月拟定，当时正是要求前总统朴槿惠下台而举行大规模烛光集会的时候，文件的主要内容包括在初期发布卫戍令，如果情况恶化，则考虑发布戒严令，文件详细注明动用兵力、装备以及部署兵力等具体计划。因此，执政党认为这是企图掀起内乱的事件。





在文在寅总统的指示下成立的特别调查团将集中调查是根据何人的指示拟定了戒严文件、又向哪些高官进行过报告以及涉及此事的人数。特别调查团曾对机务司令部进行没收调查，并对相关将领进行了调查。最近，国防部与机务司令部之间出现了相互指责的情况，机务司令部方面主张，已就这一文件向国防部长官宋永武提交了报告，宋永武则矢口否认。特别调查团的调查结果，非常引人注目。