韩国将尽快向老挝派遣大韩民国海外紧急救护队

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韩国政府25日决定尽快向老挝水坝坍塌事故发生地派遣大韩民国海外紧急救护队(Korea Disaster Relief Team,KDRT)，目前当地已被老挝政府列为紧急灾区。据最新统计，水坝坍塌事故已导致26人遇难，131人失踪，3000余人身处孤岛之中，正在等候紧急救援。





23日晚间，在老挝东南部湄公河流域阿速坡省一水电站建设现场发生了水坝坍塌事故。据当地媒体报道，水坝坍塌后，50亿立方米水涌出，附近村庄被淹，导致众多人遇难。SK建设一位人士表示，当地持续降雨，在5个水坝当中有1个水坝坍塌，坍塌水坝为泥土和砂石筑成的土坝(earth-fill dam)，因泥水泛滥，水坝被冲毁。





目前，老挝正在推进“东南亚蓄电池”计划，在湄公河建造水电站，将电力出口至泰国、越南和柬埔寨等邻近国家。迄今，老挝共建设了46座水电站，在2020年以前还将建设54座。对于落后的老挝来说，建设水电站出口电力是一项野心勃勃的经济计划，但这一计划也破坏了湄公河流域的自然环境并引发了严重的副作用。每年都发生诸如此类水坝坍塌的事故，造成严重损失。





事故发生后，承建水坝的SK公司所担负的责任也引人关注。事发水电站由SK于2012年与韩国西部发电公司承建，从设计开始到施工和运作全权由SK负责，因此，如因设计和施工违规而造成水坝坍塌，SK将负全部责任。若因意料之外的大雨造成水坝崩塌，需负部分责任。这是因为水坝是以此前的降雨量等资料为基础而设计的，若降雨量超过普遍预期，严重超标，可能会超过水坝设计当时的预期水位和强度，从而导致事故发生。