导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：于鹏(建国大学教授)





越来越多的韩国人想学习中文和中国文化，因为今天的韩国企业和社会需要大量的中国通。鉴于此，越来越多的中国老师被邀前来韩国讲学。本期节目有请在韩中国老师联谊会会长、建国大学教授于鹏，为我们介绍一下在韩中国教师联谊会的一些情况。





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南：请你介绍一下在韩中国教授学会的一些情况，好吗？

于：我们协会以前叫“在韩国中国教师联谊会”，现已改名为“在韩中国教授学会”，成立于1994年底，有287名会员，是韩国历史最久、人数最多、规模最大的中国教师组织。我们公众号是“中韩研究学会”，点击这个公众号，在全球各地都可以即时了解我们的动向。

南：来韩国教学应具备哪些条件呢？

于：首先要有相关学历，一般要求硕士以上。当然还要有一颗喜欢跟学生在一起和希望弘扬中国文化的心了。





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南：这些中国老师们是如何和韩国老师们进行协作的呢？

于：大部分中国老师都属于外教，因此主要致力于教授韩国学生地道而真实的汉语和中国文化，韩国教授们主要负责作为外国人，以自己的学习经验来教授和引导学生学习。

南：学会每年都有哪些活动呢？

于：在韩中国教授学会的主要功能是联谊和学术交流，今年我们1月26号与海外孔子文化中心、齐鲁文化促进会联合举办了迎新年联欢会，4月、6月、10月和11月，我们相继在庆熙大学孔子学院、汉阳大学孔子学院、彩虹孔子课堂和大真大学孔子学院等处，组织学术交流会，畅谈学术，共话友谊。