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生日：1960年9月9日

身高：173cm

体重：66kg

血型：A型

出生地：釜山广域市

学历：仁荷大学化学系肄业





演员千虎珍是韩国资深演技派演员。父亲千奎德是上世纪70年代知名职业摔跤手。1983年，千虎珍以MBC第17期公采演员的身份出道。1985年加盟金贤明导演的《欲望的街头》，这是他第一部常被提起的电影作品，此后拍摄了《自由女子》、《眼泪的婚纱》等数部影片。结婚之后在电视剧领域开拓自己事业的版图，出演过《五岁庵》、《三金时代》以及《纯情》、《城市猎人》、《爱情万万岁》等作品。





代表作：

2018年 连续剧《LIFE》

2017年 电影《一定要抓住》

2017年 电影《清醒梦》

2017年 连续剧《我的黄金色人生》

2017年 连续剧《芝加哥打字机》

2016年 连续剧《云画的月光》

2015年 电影《退魔：巫女窟》

2015年 电影《老手》

2015年 电影《奸臣》

2015年 连续剧《六龙飞天》

2015年 连续剧《青鸟之家》

2014年 连续剧《Doctor异乡人》

2013年 连续剧《GOOD DOCTOR》

2013年 连续剧《two weeks》