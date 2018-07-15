美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
#明星档案 l 2018-07-27
生日：1960年9月9日
身高：173cm
体重：66kg
血型：A型
出生地：釜山广域市
学历：仁荷大学化学系肄业
演员千虎珍是韩国资深演技派演员。父亲千奎德是上世纪70年代知名职业摔跤手。1983年，千虎珍以MBC第17期公采演员的身份出道。1985年加盟金贤明导演的《欲望的街头》，这是他第一部常被提起的电影作品，此后拍摄了《自由女子》、《眼泪的婚纱》等数部影片。结婚之后在电视剧领域开拓自己事业的版图，出演过《五岁庵》、《三金时代》以及《纯情》、《城市猎人》、《爱情万万岁》等作品。
代表作：
2018年 连续剧《LIFE》
2017年 电影《一定要抓住》
2017年 电影《清醒梦》
2017年 连续剧《我的黄金色人生》
2017年 连续剧《芝加哥打字机》
2016年 连续剧《云画的月光》
2015年 电影《退魔：巫女窟》
2015年 电影《老手》
2015年 电影《奸臣》
2015年 连续剧《六龙飞天》
2015年 连续剧《青鸟之家》
2014年 连续剧《Doctor异乡人》
2013年 连续剧《GOOD DOCTOR》
2013年 连续剧《two weeks》
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13