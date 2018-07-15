电视剧《四子》剧组名存实亡 制作公司欠薪导演住院

最近一直处于热门话题中心的电视剧《四子》8月前无法重新投入拍摄，因此整个剧组目前也处于名存实亡的状态。





某负责人本月26日在接受采访时表示“此前连续剧《四子》的制片方bigtory contents曾经宣布将会于7月中重新投入拍摄，而目前看来应该是没有什么拍摄计划了。这样拖下去，演员们也没有办法继续再等了。”此前bigtory contents曾强烈表示希望可以在本月中重新开始拍摄，然而7月将尽8月将至也没有等来剧组重组的消息。主演们已经向制作公司发去无法继续配合拍摄的公文，而制作公司依然没有任何回复。





《四子》能否重新开始拍摄，最大的症结大概在张太侑导演身上。张太侑导演在拍摄《四子》时，因为与制片方之间的矛盾而心力交瘁被送往精神病院休息，目前已经出院，此后一直拒绝外界联系，处于休养状态。张太侑导演表示，无法再与bigtory contents合作，而很多没有拿到工资的工作人员也对媒体强调无法继续与bigtory contents合作的意向。





曾参与本剧的某艺人经纪人表示“承诺（重新拍摄）的期限将至，其他作品的邀约也递过来很多，如果我们先说不拍了，也不知道后果会怎样，只能小心翼翼地看着其他人的眼色。”