韩国海外资源开发损失惨重 相关企业面临深度改革

ⓒ KBS News

韩国政府决定对在海外资源开发项目中遭受损失的三家公共企业进行大规模结构调整。这三家公司将从经济效益、战略价值等方面对项目进行评估，并精减缺乏回生可能的项目。





7月26日，韩国海外资源开发改革特别工作小组（TF）发布了海外资源开发项目情况报告。据报告统计，在李明博政府时期，韩国石油公社、天然气公社和矿物资源公社三家公司共向51个国家的169个项目投资了25万亿韩元，亏损13万亿韩元。改革工作组表示，过去大规模投资的项目收益不透明，此前公共企业一直在推进的结构改革也只是维持现状，财务改善效果不佳。为防止日后亏损规模扩大，有必要提前进行结构调整。不过，改革工作组并没有提及裁员问题。改革工作组还表示，应考虑以出售等方式处理掉缺乏经济效益且战略地位低的项目。





除已经处置或完结的项目外，目前三家公司运营的相关项目共有74个。其中，石油公社27个、天然气公社21个、矿物资源公社26个。改革工作组认为，石油和天然气领域4个项目的经济效益和战略性均不佳，但并没有指定具体要出售的对象，因为出售哪个项目应由企业自行判断。改革工作组还提醒称，为防止廉价出售项目，不应公开项目名称，也不应制定期限。此外，改革工作组还表示，为防止出现与之前类似的过度资源开发情况，须完善制度。





韩国产业部计划在年内出台反映改革工作组各项建议的第六次海外资源开发基本计划，并对企业的执行情况进行监督。