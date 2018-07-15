韩半岛停战65周年 南北营造和平氛围

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7月27日是签署韩国战争《停战协定》65周年纪念日。今年，南北韩营造出半岛对话的和谐氛围，让持续65的停战状态有望在今年终结。同时，韩国在其中扮演怎样的角色也备受瞩目。





1953年7月27日，联合国军总司令、美国陆军上将克拉克，北韩人民军最高司令官金日成和中国人民志愿军司令彭德怀在《停战协定》上签字。至此，自1950年6月25日开始的韩国战争的炮火声在这一天暂停。但停战并非战争结束，仅为暂时休战，谁也未曾料到，南北韩停战会持续65年。当时，许多难民认为只需几天或几个月的时间便可返回家乡。离散家属们也认为他们很快就会与失散的亲人团聚。但失乡人以及离散家属分离的状态持续至今。分割南北韩的非军事区由于没有人类的干预，随着岁月的流逝逐渐成为自然保护区。曾进行停战谈判的小村庄板门店谈判地点两旁矗立的南北韩建筑已经成为分裂的象征，也成为游客慕名前往的旅游景点，更成为全球媒体报道的焦点，消除陷入胶着状态的分裂一度渐行渐远。但今年这种情况大有改观，去年北韩持续试射导弹和进行核试验，美国采取全面制裁措施反击。一时间，韩半岛局势处于一触即发的状态。但今年，南北韩以平昌冬奥会为契机打开对话之门，随后还成功举行南北韩首脑会谈、美北首脑会谈，令半岛局势发生了戏剧性的转变。在无核化的前提下，南北韩展开全方位对话，分别在经济、文化和军事等领域展开积极交流。北韩与美国的关系也向前迈出了关键一步。虽然有关无核化和保障北韩体制安全等核心议题的谈判进度较为缓慢，但半岛紧张局势得到大幅改善，有关各方进入了对话局面。如今，韩半岛迎来了为停战划上句号的机遇。在南北韩首脑签署的《板门店宣言》中，双方宣布力争于今年将韩国战争《停战协定》转换为《和平协定》。在新加坡举行的美北首脑会谈中，两国元首再度确认了《板门店宣言》，共同承诺将为实现半岛持续稳定而共同努力。





至此，各方能否在年内宣布终战令人瞩目。对此，外交部长官康京和表示，为尽早签署《终战宣言》，正与有关国家进行协商。而韩国总统文在寅在成功扮演协调者角色后，能否担任起促进者的角色，也成为关注焦点。