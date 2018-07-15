今年第二季度韩国GDP环比增长0.7%

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受大众消费不振、投资减少和对外出口增幅放缓等影响，今年第二季度，韩国国内生产总值（GDP）增幅降至0.7%。鉴于此，若想达到韩国政府和韩国央行韩国银行今年的GDP预期值2.9%的目标，下半年两个季度的GDP增幅需高于第二季度。





韩国银行26日发布数据显示，初步估计今年第二季度GDP为398.3351万亿韩元，环比增长0.7%，与金融市场预期（0.7%-0.8%）大体持平。从季度来看，去年韩国GDP增幅从第三季度的1.4%降至第四季度的-0.2%，今年第一季度，GDP增幅回升至1%以上，第二季度再度跌破1%。此外，今年上半年GDP增幅与去年同期的2.9%持平，且与央行预期一致。





分析认为，引领第一季度经济发展的大众消费不振、建设投资整体疲软是导致第二季度经济增幅放缓的主因。具体来看，第二季度大众消费增长0.3%，增幅创2016年第四季度以后，1年半以来的新低。政府财政支出增长0.3%，虽然政府编入了追加预算，但依然创2015年底以来的最低值。而受住房建设和土木工程项目减少等影响，韩国建设投资增幅由今年第一季度的1.8%跌至第二季度的-1.3%。由于半导体和显示器制造设备等机械类投资产生基数效应，同时飞机、船舶等运输设备投资减少，第二季度设备投资增幅也呈锐减态势。出口增幅也有所放缓。以半导体、煤炭和石油产品为中心的出口虽增长0.8%，但与第一季度4.4%的增幅相比仍存较大差距。同期，韩国进口减少2.6%。从行业来看，制造业增长0.7%，增幅较第一季度（1.6%）大幅回落。建筑业和农林渔业呈负增长，服务业增长0.6%。





韩国所有经济指标处于疲软状态。业界虽评价第二季度GDP增幅仍处于较为良好的水平，但也有观点对下半年的经济展望并不乐观。韩国银行预测，若今年第三季度和第四季度GDP增幅达0.82%至0.94%，则韩国今年GDP增幅将达到2.9%。考虑到韩国经济潜在增幅为2.8%至2.9%之间，认为韩国经济依然处于稳固上升的趋势。但专家普遍认为，今年韩国GDP增幅将呈“上高下低”的状态，即实际GDP增幅很难达到央行的预期。韩国内需不振加之美中贸易摩擦加剧，导致韩国对外出口有下行危险。相反，有关部门并未明确指出这两个主要因素。因此，专家对是否能达到央行和政府2.9%的经济增长率预期表示怀疑。