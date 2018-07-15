连日高温致韩国电力需求屡创新高

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随着达到灾害级别的高温天气持续笼罩韩国，最大电力需求屡创新高，电力储备率也降至临近“危险”的水平，韩国电力供应告急。政府一方面全力以赴维持电力供应，一方面展开针对脱核电政策负面报道持续扩散的舆论战，以防止电力供应告急导致不安心理产生。





以本月23日为准，韩国最大电力需求达9070万千瓦，刷新今年2月6日8824万千瓦的历史最高纪录。最大电力需求指一天电力消耗最多的一个小时内的平均电力需求。韩国最大电力需求于23日突破9000万千瓦大关后仍呈上涨趋势，24日的最大电力需求再次打破纪录。同时，韩国电力储备率也于23日跌至8.4%，这是今年以来，电力储备率首次跌破10%。





政府正全力以赴维持电力正常供应。产业通商资源部表示，随着高温天气达到灾害级别，政府将时刻监测电力供应情况，并制定应急对策。产业通商资源部长官白云揆取消了既定行程，通过举行临时记者会、出演电视节目等消除民众的不安情绪。韩国水力原子力公司也于22日发布新闻稿称，韩光核电站1号机组和韩蔚核电站1号机组的维修期将调整至8月第二周和第三周的用电高峰期以后。公司还表示，目前正在进行维修的韩光核电站3号机组和韩蔚核电站2号机组争取在用电高峰期前投入使用。





虽然韩国水力原子力公司表示将避开电力使用量剧增的时期，尽快完成维修，但仍然引发了各界对脱核电政策的不安心理。目前，在韩国24个核电站机组中，有17个机组正在发电。2017年，在韩国所有发电设备中，核电站占比19%，占实际发电量的30%。因此若核电站停摆，那么韩国将无法承受因高温天气造成的电力需求。有声音认为，政府虽发布了脱核电政策，但结果却依然要依赖核电。对此，韩国政府表示，发布脱核电政策并不意味着立即暂停或废除核电站，在此过程中，将最大限度地利用现有核电站稳定提供电力。政府还表示，韩国将在2038年将现有24个核电站机组降至14个，其间将用液化天然气（LNG）和可再生能源进行替代，不会影响电力的正常供应。





另外，韩国全境近40摄氏度的高温天气持续，所引发的经济损失也在进一步扩大。连日的高温天气不仅致多人中暑，甚至出现死亡案例。过去的两周，已有219万只家畜因极端高温天气死亡。为此，政府正在促进修改《灾难及安全管理基本法》，将极端高温天气列入自然灾害。