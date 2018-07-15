午睡的好处和注意事项

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春困秋乏夏打盹，到了炎炎夏日，为了不让午后昏昏欲睡，不少人中午会小睡一会儿，以换取下午学习工作的精力充沛。那午睡究竟有哪些好处您知道吗？午睡又有哪些注意事项呢？

首先，午睡可以降低血压。如果工作压力大使人血压升高，不妨午睡片刻，会有助于降低血压。

第二，午睡可以保护心脏。有资料证明，有午睡习惯的国家和地区，冠心病的发病率要比没有这个习惯的国家低得多。

第三，午睡可以增强记忆力。美国的研究人员发现，午睡可以令人的精力和警觉性得到大幅度提高，还能增强记忆力。

第四，提高免疫力。中午1点是人在白天一个明显的睡眠高峰。这时睡个短觉，可以有效刺激体内淋巴细胞，增强免疫细胞活跃性。

第五，赶走抑郁。美国哈佛大学心理学家发现，午后打盹可改善心情，降低紧张度，缓解压力，还可以有效赶走抑郁情绪。

第六，消除疲劳。经过一个上午工作或学习之后，生理机能除了要求补偿消耗掉的热能外，也要求能够适当地消除疲劳，恢复精力，在下午拥有一个相对良好的精神状态来应对工作。

午睡真的是好处多多，那午睡又有哪些注意事项呢？首先，您需注意午睡的时间和时长。在长时间连续工作的状态下，午睡是补充精力最方便、快速的方法，但若睡得过久，也会带来负面影响。因为睡时间长了，人会进入深度睡眠，醒来后常常感到很不舒服。

在前一晚睡眠时间较为充足的情况下，若午睡时间超过 1 小时，人容易进入深度睡眠，可能造成睡眠惰性，似醒非醒，如：睡眼惺忪、昏昏沉沉、无法充分调动思维等，也会造成浑身无力，越睡越累的状态。因此建议您，20 分钟左右的午睡时长是最佳的，且13 点左右午睡最为有效，可以进行“快速充电式”午睡，有助于快速恢复身体能量，提高警觉度，快速、高效地投入工作。

另外，午睡前进餐后，肠胃蠕动会加快，体内的血液会大量集中到消化系统，使大脑供氧量下降，容易产生困意。但若是餐后立马睡觉，对于消化系统而言，容易导致消化不良，诱发胃炎，也可能引起食物反流，引发反流性食管炎；也可能因为脑部供血不足而造成睡醒后头昏脑胀、四肢无力等症状。所以我们建议您就餐后，在周边稍作走动或是站立，餐后 20 分钟左右再进行午睡。另外，还要注意午睡的最佳睡姿。午睡最好选择平躺方式。如果趴着睡，则对健康的危害非常大。首当其中的是损伤眼健康。趴着睡时，眼球受压，眼压增高，时间久了就容易造成醒后暂时性的视力模糊；若眼压过高，也可能导致青光眼。另外，趴着睡还会危害脊柱。人体正常脊椎从侧面看应是“S”形，但趴着睡时容易弯腰驼背，脊椎变成“C”字形，加上头部下靠，会造成腰椎、胸椎、颈椎的压力分布不均，损害脊柱。此外，趴着睡还会影响呼吸。含胸驼背不利于打开肺部，呼吸受阻，会造成缺氧，尤其是患有冠心病等人群更容易造成呼吸困难。另外，还有一点是会引发肥胖。伏案而睡，肚子似蜷缩状，挤压在一块，也会加重消化不良的症状，食物无法及时转化成能量，会引发肥胖。所以我们建议您在家时，尽量在床上午睡，或是躺椅上。对于办公人士，午休时可在脑后垫靠枕，呈半卧位，以减小心肺、面部压迫。

还要注意午睡位置。夏季气温较高，通风走廊、正对空调口及风扇虽然凉爽，但也很容易引起感冒、头疼、关节及肌肉疼痛等疾病，严重者还可能造成面瘫。在睡眠状态下，人体的毛孔会处于张开状态，身体抵抗力也会有所降低，应避免在通风口睡觉，对于体质较差的人，午睡时可以在腹部盖上轻薄的毯子，以防感冒。

午睡醒后突然起床的话，对心脑血管十分不利，午睡后很多人会有心跳加速等感觉，所以睡醒后一定不要快速起床。尤其是中老年人在睡醒后，一定要缓慢起身。坐直 30 秒后再起立，站起还要等 30 秒，才能开始活动。也可以轻甩并按摩手臂，对缓解酸痛感和恢复清醒有不错的效果。





（文中窍门来自李洪武听友）