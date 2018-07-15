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李滉（1501-1570）是韩国家喻户晓的朝鲜王朝中期的文臣、哲学思想家、教育家，号退溪。他的头像印在1000韩元的纸币上。李滉生前致力于发展朱子学（韩语：性理学），并创立退溪学派，是朝鲜王朝时代的儒学泰斗。





李滉出生于庆尚北道安东乡下的士大夫家庭，兄弟中排行老幺。2岁时父亲逝世，在艰苦的环境下，由母亲一手养大。李滉从小聪明伶俐，努力向上，专注于学问。儿时一段时间曾拜叔叔为师，但长大后为刻苦自学成才，堪称一表人才。据文献记载，李滉12岁时学习《论语》，20岁学习《易经》与朱熹哲学，22岁进入儒学教育机构-成均馆学习，26岁考上科举，从此踏上了仕途。





李滉的仕途非常顺利，历任礼曹判书、丹阳郡守、大司成(成均馆负责人)、大提学（弘文馆与艺文馆的最高官职）等140多个官职，但是因为厌倦党派纷争，主动申请辞呈的次数多达70多次，甚至68岁时在宣祖的邀请下再次重返朝政，可不到两年辞职，隐居家乡，1570年逝世。





相传，李滉为人随和、沉稳，凡事从容自如，讲究合理。李滉的伟大之处在于其哲学思想、著作与教育事业。李滉虽然一生辗转很多官职，然而自始至终孜孜不倦地求学。他曾钻研朱熹哲学，并进一步发展其理论，提倡儒学的根本为“理”的“性理学”。他认为人性本善，但是在成长过程中误入歧途而变恶，所以劝告人们通过学习，理解人情世故，进而寻找自我与人生的真谛。李滉生前留下很多著作，《退溪集》、《朱子学节要》、《宋元理学通录》、《心经后论》等，成为韩国历史上著作最多的学者之一。还有，李滉晚年还致力于教育事业，除了在成均馆传授儒学教育培养人才，还定居家乡建立书院，培养后起之秀，受到弟子们的尊崇，成为师父的典范。