胜利时隔5年发行solo专辑 成就“了不起的胜茨比”

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BIGBANG成员胜利发行solo专辑《THE GREAT SEUNGRI》回归，距离上一张solo作品已时隔5年之久。

新专辑从名称便成为话题。“THE GREAT SEUNGRI”即“了不起的胜利”之意，专辑收录歌曲也如名称所示，全部为高品质制作，不仅有快节奏电子音乐，也有中速节奏、R&B等形式多样的歌曲，让歌迷发现了胜利在音乐方面的无限可能。

胜利本人此次也高度参与了专辑制作。专辑收录的9首歌曲中，有8首是由胜利参与作词、作曲的。主打歌为《1，2，3！》以及与WINNER成员宋闵浩合作的《WHERE R U FROM》2首。

主打歌《1，2，3！》是由YG旗下著名音乐人TEDDY与胜利共同完成词曲创作，歌词中的“我数三下你就过来”等歌词内容，配合律动感十足的旋律，充分展现出胜利独有的自信感。歌曲MV也十分精彩，采用One Take长镜头拍摄方式，充满了歌舞剧的感觉。

第二主打歌《WHERE R U FROM》也备受关注。歌曲由WINNER宋闵浩负责说唱部分，是一首节奏轻快地舞曲。

新专辑发行后，胜利便马不停蹄地开展宣传活动。不仅参与国内各档人气综艺，同时也时隔多时再次站上打歌节目舞台。同时，各社交网络平台的直播中也频现胜利的身影。