TWICE结束2周回归活动 成就“5冠王” 成为全新Summer Queen

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女团TWICE日前结束了新专辑《Summer Nights》为期2周的打歌活动，其间共摘得5座打歌节目冠军奖座，成就“5冠王”。

TWICE 7月22日参与《人气歌谣》节目录制，并作为此次回归活动的收官表演。新专辑主打歌《Dance The Night Away》成为当天该节目的冠军。

TWICE成员定延发表感言称：“今天是回归活动的最后一天，2个星期里，大家顶着酷暑来支持我们，非常感谢大家！”节目结束后，成员志效也通过Instagram发表感言说：“到今天为止，新歌活动就结束了！都是托ONCE（TWICE歌迷名称）的福，让我们忘了酷暑的炎热，回归活动感觉很清凉。ONCE和TWICE都辛苦了！谢谢。”

此次新歌《Dance The Night Away》也让TWICE成为新一代Summer Queen，并且实现了主打歌“9连冠”的惊人成绩。目前，歌曲依旧排在各音源榜单的前10位中。

TWICE新专辑《Summer Nights》唱片销售成绩也十分理想，已突破10万张，成为韩流女团中当之无愧的佼佼者。新歌MV截至23日也已突破5500万点击量，若能破亿，TWICE出道以来发行专辑的主打歌将全部成为“亿级”MV。