YouTube公布上半年订阅者人数上升最快的K-POP频道20强

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7月24日，YouTube公开了今年上半年订阅者人数上升最快的K-POP频道。公开的榜单中，列出了2018年上半年订阅者人数上升最快的前20个韩流官方频道，其中，海外订阅者占95%之多。

防弹少年团经纪公司官方频道“ibighit”成为该榜单冠军。在过去12个月时间里，“ibighit”共有超过1000万名订阅者，而其中600万余名订阅者是在今年上半年新增加的。

BLACKPINK官方YouTube频道“BLACKPINK”排名第2，也成为“增粉”最快的歌手频道。BLACKPINK出道以来发行的6支MV在YouTube中的点击量均已突破1亿，而新专辑《SQUARE UP》主打歌《DDU-DU DDU-DU》更实在短短34天便突破2亿点击量，也成为最短时间内突破2亿点击量的K-POP组合。

TWICE官方频道以及TWICE日本官方频道均进入20强，成为该榜单中唯一一个有2个频道上榜的歌手。

该榜单中，除了韩流歌手以及经纪公司的官方频道外，还有诸如“Mnet K-POP(第7)”、“ALL THE K-POP(第10)”以及“MBCkpop(第13)”、“KBSKpop（第17）”等媒体频道上榜。