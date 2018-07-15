传B.A.P解散 公司方面回应称“续约与否正在商议”

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B.A.P与其经纪公司TS娱乐的合约即将到期，坊间纷纷传出B.A.P即将解散一说，对此，TS方面日前发表了官方立场。

7月22日，B.A.P曾于首尔龙山某地举办了名为“B.A.P 2018 LIVE‘LIMITED’IN SEOUL”演唱会。演唱会中，成员力灿发表了一番意味深长的感言，他说：“我们6位成员的合约期都不一样，所以合约到期时间也不同。这场演唱会，也有可能是最后一场。”

成员大贤接着说道：“现在还不能确定什么。不管怎样，计划之内的演唱会，这是最后一场。但我们6人无论何时都会准备好，以最佳状态与大家见面。请大家不要过于难过。”成员永才说：“时间还有很多，还没有最终确定。我们成员之间也聊了很多。”

演唱会结束后，网络上便出现了B.A.P即将解散的说法，依据便是成员们亲口提到的“最后”一词。

就此，B.A.P经纪公司TS娱乐发表官方立场称：“目前并没有确定任何情况，一切都在商议之中。”

在结束了“B.A.P 2018 LIVE‘LIMITED’IN SEOUL”演唱会后，目前各成员们处于休息的状态，稍后还将继续消化既定日程。