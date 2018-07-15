Let’s Rock、海洋音乐节、GMF…各色音乐庆典接连上演

秋季节向来是韩国音乐节集中举办的时期。虽正值盛夏，但各家经典音乐节已经开始进行筹备，将力邀人气歌手，为全球韩流音乐迷打造精彩的K-POP音乐世界。

2018 Let’s Rock Festival将于9月15日、16日两天热力开唱。日前，主办方公布了包括有脸红的思春期、Day Break、Standing Egg等在内的最后一批表演嘉宾名单，最终确定共42组歌手将出席音乐节。即将出席演唱会的歌手还有NELL、紫雨林、李夏怡、张基河与脸孔们、玫瑰旅馆等。每天的演唱会都将分为“Love Stage”和“Peace Stage”两个部分。

即将于10月6日、7日两天在釜山举行的2018海洋音乐节日前公开了第一批表演嘉宾名单，Crush、脸红的思春期、Day Break、Suran、洪大光、郑承焕等共12名（组）歌手确定出席今年的海洋音乐节。目前，音乐节门票已经陆续通过各网络销售平台开启销售。

一年一度的韩国代表性秋季音乐节“Grand Mint Festival”即将于10月20日、21日两天举行。日前，第一批表演嘉宾名单新鲜出炉。在公开的名单中，不仅有每年都参与音乐节的音乐人Peppertones、No Reply等，还有音源强者MeloMance、脸红的思春期、Paul Kim、等独立乐队及歌手，而最值得期待的便是歌手BoA的加入。BoA日前也通过个人Instagram宣传音乐节，并邀请歌迷点歌，引发关注。