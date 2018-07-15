白云揆访问SK海力士和三星 激励半导体行业再创辉煌

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韩国产业通商资源部长官白云揆相继访问SK海力士和三星电子半导体工厂，鼓励两家企业和半导体行业再接再厉。





白云揆本月16日同13家大企业的CEO举行会晤时表示，将努力建立为企业服务的产业通商资源部。随后，白云揆不断增加与企业的沟通。本月9日，文在寅总统也前往三星电子印度工厂，与三星电子副会长李在镕会面。此外，韩国副总理兼企划财政部长官金东兖也计划于8月访问三星进行考察。为实现创造工作岗位以及创新发展等主要国政目标，韩国政府正谋求同企业展开积极合作。





半导体产业已成为目前韩国经济发展的最大支撑，其出口表现非常夺目，今年上半年，半导体出口额占韩国出口总额的20%。但随着最近竞争国家迅速追赶韩国，韩国半导体产业也陷入超级景气周期即将结束的危机。在此背景下，有关部门长官亲临现场与企业家沟通，讨论应对方案，旨在为企业注入更多活力。





白云揆当天在现场共提出了三点战略。第一，开发可取代细微化已达极限的半导体存储器下一代元件和材料，从而助力韩国半导体存储器在世界范围内继续稳居第一宝座；第二，推动集成电路设计企业(Fabless)和晶圆代工厂(Foundry)同时发展；第三，进一步吸引全球半导体材料和装备企业生产线，从而将韩国打造成全球半导体制造枢纽。为此，产业通商资源部计划修改招商支援制度，同时改革工厂位置和环境相关限制。



