美国务院：北韩并未因归还美军遗骸而要求提供金钱代价

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美国国务院表示，北韩并未因归还美军遗骸而要求美方提供金钱代价，美方也未向北韩提供任何钱款。





北韩27日向美方移交55具美军遗骸。从北韩元山载运美军遗骸的C-17运输机当天抵达韩国乌山空军基地，经鉴定后，这批遗骸将被运往夏威夷。美国国防部战俘/失踪者办公室(DPAA)将负责对遗骸做进一步鉴定。





此前，北韩归还美军遗骸工作一再被推迟。随后，美北于15日和16日分别举行将军级会谈和工作会谈，就北韩归还55具美军遗骸达成协议。因相关工作一直被推迟，部分人士质疑原因是北韩要求美方为此提供现金补偿，但美方对此予以了否认。美国国防部战俘/失踪者办公室也表示，美方不会为此支付金钱代价，但不排除支付发掘和归还遗骸过程中所产生的费用。





据悉，1990年至2005年，在从北韩接收630具遗骸的过程中，美国向北韩约提供了2200万美元的资金，即每具遗骸美方向北韩约提供了3.5万美元的费用。也有报道称，为支持1996年至2005年开展的遗骸联合发掘工作，美方向北韩提供了2800万美元的资金。