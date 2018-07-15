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KTX女乘务员

2006年曾被韩国铁道公社辞退的女乘务员们终于在12年之后恢复原来要求的正规职。2004年，随着韩国高速铁路KTX的开通，KTX乘务员也备受瞩目，她们被称作是“地上空姐”。她们在入职时虽然和韩国铁道厅（韩国铁道公社的前身）某子公司签了为期两年的合同，但公司承诺给予她们准公务员的待遇，并在两年的合同期满后自动转为正规职工。而在2006年两年的合同期满后，公司要求她们转为韩国铁道厅另一子公司的合同职工，280余位乘务员拒绝了公司的这一要求并举行了罢工。2006年5月，她们被公司正式辞退。虽然韩国法院在一审和二审判决中站在了乘务员们这边，要求公司赔偿她们每人8640万韩元的工资，但2015年法院推翻了原来的判决，要求乘务员连本带利退还拿到的赔偿金，金额逾一亿韩元。接到这个判决以后，有人甚至作出了极端的选择。而两个月前，有报道称2015年的那次判决涉嫌配合政治决策，此前被解雇的乘务员们又发起了示威游行。经韩国铁道公社与乘务员的数次交涉，这些乘务员终于又回到了原来的岗位。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“审判案例的替罪羊，那段时间真的辛苦了。”还有网友说：“终于让我们看到了邪不压正，真的非常感谢。”也有网友说：“希望对这次被披露的问题也进行彻查。”





鸡饲养量达历史高峰

据报道，韩国的鸡饲养量达史上最高峰。韩国统计厅和畜产品质量评估院19日发布的数据显示，今年第二季度，韩国饲养的肉鸡量达1.1亿只，是1983年以后的最高值。有分析认为，肉鸡增加是厂商们为了迎接世界杯到来而增养带来的结果。目前韩国蛋鸡的数量为6700万只，比去年同期增加了16.8%。去年，韩国因禽流感扑杀了大量的饲养鸡，导致鸡蛋价格上涨，现在蛋鸡的数量已经恢复到了正常水平。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“炸鸡仍然是人们最喜爱的，虽然价格上涨了一些，但还是价格最没有负担的食品。”还有网友说：“韩国人对炸鸡的喜爱真的是不得了啊。”





禁用一次性用品

最近一年，韩国对塑料等一次性用品的大量生产引发环境污染和资源浪费问题越来越重视，部分咖啡店和经销商已经开始寻找减少一次性用品使用量并用环保产品替代的方法。今年6月，韩国海洋水产开发院报告显示，全世界迄今为止生产的塑料产品达83亿吨，其中75%被作为垃圾丢弃。以2015年为准，韩国人均塑料消费量达132.7吨，这高于美国的93.8吨和日本的65.8吨。某咖啡连锁店已经开始实行减少塑料产品使用的环保项目，并将于今年之内引入纸质吸管，在全韩1180个连锁店中使用。对于含冰的饮料来说，将开发一种不需要吸管的杯盖，可以直接饮用，就连塑料杯本身也将转为环保材料。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“韩国的确是在使用非常多的塑料袋和塑料吸管。”还有网友说：“从现在开始要进行强有力的监管。”也有网友说：“虽然会有些不方便，但为了环保和孩子们，还是要克服。”