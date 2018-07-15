韩国人工智能“先行者”——韩国“SK Telecom”公司

ⓒ SK TELECOM

韩国企业的创新精神成为韩国经济发展的原动力。今天，我们将走进韩国“SK Telecom”公司，这家公司开发出了一种可以控制照明的新型人工智能扬声器。接下来，就让我们与“SK Telecom”公司人工智能产业核心成员金然圭（音译：김연규）先生一道，聊一聊他们公司的神奇技术。





这款基于人工智能的扬声器配备了物联网功能，具有各种照明选项。韩国“SK Telecom”公司计划将人工智能技术应用于家中的所有设备。这个过程的关键是人工智能扬声器，它可以识别用户的语音命令并连接家中的所有物联网设备。当人工智能扬声器在所谓的“智能家居”中占据中心位置时，用户可以轻松地通过语言控制灯、空调、锅炉和各种IT设备。在充分认识到这种扬声器的重要性后，公司于2016年发布了韩国首款人工智能扬声器。现在，它正在为一个新时代做准备。





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韩国“SK Telecom”公司于1984年以韩国移动通信公司的名义成为公共企业。它是第一家提供模拟移动电话服务的韩国公司。1996年，公司成为世界上第一个实现CDMA技术商业化的公司，将韩国打造成为世界移动通信巨头。韩国于1988年推出了移动电话服务，远远晚于1973年美国移动电话的商业化时间。如果韩国当时从欧洲引入全球移动通信系统，那么它最终只会遵循现有技术，依赖发达国家的设备。但是韩国“SK Telecom”公司做出了一个大胆的决定，将引入的CDMA技术作为开发独立技术的基础。之后，公司引领了信息和通信技术的发展趋势，提供4G LTE服务和移动IPTV服务，同时首次实现宽带LTE-A服务商业化。当然，这些创新都是基于公司扎实的技术研发实力。





韩国“SK Telecom”公司通过将其服务与5G移动通信、人工智能、大数据和物联网相关的各种技术相结合，正在建立一个新的生态系统。公司早在2013年就完成了基础设施建设，引领了第二次智能革命。作为韩国最大的移动运营商，公司基于其累积的数据开发了先进的语音识别技术。因此，它推出了一系列基于人工智能的产品，包括第一代人工智能扬声器和人工智能机顶盒。现在它将人工智能技术应用于汽车。





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汽车被认为是个人空间，就像家一样。当然，安全应该是第一位的。因此，汽车需要提供安全性和便利性的人工智能服务。随着全球公司在互联网汽车市场激烈竞争，韩国“SK Telecom”公司去年展示了其车载虚拟助手“T Map X NUGU，”它是韩国最受欢迎的导航应用程序“T Map”和人工智能平台“NUGU”的组合。虽然之前的语音识别服务仅能够识别单个词语，但是全新的智能导航能够识别语境，进一步扩展语音识别的范围。韩国“SK Telecom”公司将各种技术与其服务相结合，创造出新的价值。