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在中美之间长期的经济摩擦中，世界两大经济体之间的贸易争端可能演变为货币战争，从而增加了全球金融市场的不确定性。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学国际大学院的金光硕（音译：김광석）教授，与他共同聊一聊中美之间可能发生的货币战争。





7月24日，中国人民银行将人民币汇率设定为1美元兑换6.7891人民币，比前一天下降0.44％。前一日，人民币在8个交易日内首次升值，但就在一天之后，人民币再次贬值。人民币贬值可能使中国出口商受益，并有助于刺激当地经济。中国正在利用其货币政策，以尽量减少与美国之间的贸易战所造成的影响，极力解决各种国内问题，包括房地产市场和产业结构调整的有关问题。贸易战可以看作是关税战。美国对中国商品征收的关税将使这些产品在美国市场上价格上涨。中国正在贬值其货币以抵消美国关税调整所带来的影响。





7月24日，中国央行中国人民银行将人民币兑美元汇率降至一年内的最低水平。第二天，它还将人民币参考汇率设定为6.8元人民币兑换1美元。美元相对人民币升值意味着人民币贬值。中国人民币的贬值可以用中美贸易紧张局势来解释。7月19日，美国总统特朗普指责中国和欧盟操纵货币汇率。几个小时后，中国贬值人民币为6.7671元兑换1美元，由于人民币持续贬值以及人们对美元升值的担忧正在不断加剧，世界两大经济体之间的贸易冲突即将引发货币战争。美国财政部长史蒂芬·姆努钦表示，美国将密切关注中国是否操纵汇率。一些分析师提出，美国可能在10月份将中国认定为汇率操纵国。





美国财政部为指定汇率操纵国设定了三个标准。这三个条件是：每年对美国的贸易顺差超过200亿美元;经常账户盈余超过该国GDP的3％;并且在货币市场上净买入外汇超过GDP的2％。中国当然符合第一个条件，因为它每年对美国的贸易顺差约为3000亿美元。这个数字远远高于美国设定的200亿美元，但中国不符合其他两个条件，其经常账户盈余相当于其国内生产总值的1.4％。确实，中国已经持续干预货币市场整整一年的时间，但规模相当小，而且是双向干预，不是片面干预。





目前，中国被指定为汇率操纵国的可能性很低，但美国财政部可能会改变标准，如果适用一项称为《综合贸易与竞争法》的旧法律，那么中国将陷入困境。





如果中国在10月被认定为汇率操纵国，美国将停止向在中国投资的美国公司提供金融支持。也就是说，美国公司将难以在中国投资。此外，中国企业无法加入美国的大规模公共项目。许多中国企业可能不得不进行重组。国际货币基金组织将加强对人民币的监管，美国还将对中国采取额外的财政制裁措施。所有这些因素预计会给全球金融市场带来巨大的混乱，并随后影响实体行业。





美中之间的货币战争不仅会影响全球外汇市场，还会影响股市、石油和新兴市场资产大幅下跌。像韩国、匈牙利和捷克这样规模较小的开放国家将是全球贸易冲突中最大的受害者。在日益激烈的货币战争中，由于进口价格上涨，进口原材料或零部件以及出口成品的韩国等国将在出口方面失去竞争优势。例如，在上世纪80年代与美国发生贸易战的日本在广场协议之后经历了“失去的20年”，这极大地拉高了日元汇率。日本产品的美元价格飙升，导致出口疲软和长期衰退。但另一方面，中国和美国之间的货币战争可能有利于韩元和韩国股市。





与人民币贬值一致，韩元的价值也可能下滑，对韩国的出口产生积极影响。但由于华盛顿的压力，市场环境的变化以及中国自身的利益，人民币可能再次升值。人民币升值可能为韩国股市反弹留下空间，并以积极的方式影响当地交易所和韩元汇率。





当人民币在2015年和2016年仍然疲软的时候，大量外国资本撤出中国。为防止出现类似情况，中国可能不会在与美国的货币战争中保持人民币贬值趋势。如果人民币升值，韩元和股市会上涨。换句话说，韩元和交易所与人民币和中国股市的走势同步。然而，由于华盛顿的压力，韩国需要考虑人民币波动的下行风险因素。中国出口受挫以及中国经济放缓将对韩国造成打击，韩国向中国出售大量中间商品，韩国应该仔细分析外部环境的变化趋势，并寻求多样化的出口市场。