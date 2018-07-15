韩国明年起实施“柠檬法”保护汽车消费者权益

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韩国政府已确定实施“柠檬法”(Lemon Law)的具体方案，主要内容为消费者在购买新车后如车辆反复发生故障问题，可换新车或退车退款。“柠檬法”的有关内容将反映在《汽车管理法》修订案中。“柠檬法”名称的由来起源于消费者本来以为是买了橘子回来，回到家里打开一看才发现是柠檬，用以比喻消费者权益受到损害。





韩国国会最近审议并通过了新修订的《汽车管理法》，将从明年1月起正式施行。根据规定，消费者购买新车后，1年内若发生3次重大故障或发生4次普通故障，或者总维修时间超过30日，即可申请换新车或退车退款。韩国国土交通部还制定了该法的施行令和施行规则等相关法令，并进行了立法预告，具体规定退车或换新条件、退款标准及仲裁程序等细节内容。法令中还注明了重大故障的范围，将汽车发动机、动力传动装置、制动装置等故障定为重大故障。是否为消费者换新车或退款则由汽车安全故障审议委员会裁定，委员会由法律界、汽车专家和消费者保护等领域的专家组成。





目前韩国汽车消费者已对宝马公司提起集体诉讼，因此韩国政府实施“柠檬法”的决定尤为引人注目。自去年12月起的8个月时间里，28辆宝马车在行驶过程中发生火灾，消费者因而提起诉讼，宝马方面近期才迟迟决定召回10万6000辆问题车。