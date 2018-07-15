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中共中央政治局委员杨洁篪一行本月11日入境韩国，但并未对外公开访韩日程。杨洁篪秘访韩国是否与发表韩半岛《终战宣言》有关，非常引人注目。





《终战宣言》旨在宣布结束战争状态，目前韩半岛处于停战状态，也就是说，韩半岛目前仍未结束战争，只是暂时停战，这种停战状态持续了长达65年之久，这种情况实属罕见。发表《终战宣言》将实现停和转换，向构建永久和平机制迈进。





文在寅总统和北韩国务委员长金正恩曾就今年内宣布结束战争状态达成协议。《板门店宣言》还规定，将为构建永久和巩固的和平机制，积极促进南北韩、美国三方或南北韩、美国、中国四方会谈。在美国与北韩举行首脑会谈之前，也曾提及发表《终战宣言》问题，后来因无核化问题未能取得进展，《终战宣言》问题也迟迟不前。美国国务卿蓬佩奥本月6日访问北韩期间，曾要求先拟定无核化时间表，北韩则主张先发表《终战宣言》。韩国的立场则是维持对话局面，为构建和平机制，必须积极推进《终战宣言》。至于中方的立场，初期，中国似乎不太重视《终战宣言》问题，后来改变立场，开始积极参与。有分析认为，中共中央政治局委员杨洁篪正是为商讨《终战宣言》问题而专程来访韩国。中国是韩战参战当事国，中国参与发表《终战宣言》也是理所当然。对于中国参与《终战宣言》，韩国外长康京和25日在国会也表达了肯定立场，她认为，中国是韩半岛问题的重要当事国，中国的参与将提高《终战宣言》的分量。